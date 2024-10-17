Фаніян розкритикував Ломаченко через громадянську позицію боксера

Василь Ломаченко після бою. Фото: скриншот YouTube

Український боксер Арам Фаніян висунув претензії дворазовому олімпійському чемпіону Василю Ломаченку через те, що колишній чемпіон світу не хоче висловлюватися про війну в країні.

Фаніян вважає, що Ломаченко не має права не озвучити громадянську позицію на всю Україну, повідомляє Ukrsport.

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Арам Фаніян у рингу. Фото: instagram.com/faniyan_aram/

"Ломаченко неправильно поводиться"

Фаніян нагадав, що Ломаченко є не простою людиною, а українцем, якого знають далеко за межами країни. Такі люди могли б допомогти Україні, якби активно розповідали про те, що відбувається у країні.

"При цьому він продовжує боксувати під українським прапором. Василь несе відповідальність, наприклад, за те, що публікує у своїх соціальних мережах. Це неправильно. Я його засуджувати не хочу, бо ми з ним не друзі й навіть не знайомі, щоб я що що-небудь про нього міг говорити", — пояснив Фаніян.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки про те, що Ломаченко відмовився від нового бою та готується завершити кар'єру.

Також було опубліковано рейтинг найкращих боксерів в історії цього виду спорту.