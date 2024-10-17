Фаниян раскритиковал Ломаченко из-за гражданской позиции боксера

Василий Ломаченко после боя. Фото: скриншот YouTube

Украинский боксер Арам Фаниян предъявил претензии двухкратному олимпийскому чемпиону Василию Ломаченко из-за того, что бывший чемпион мира не хочет высказываться о войне в стране.

Фаниян считает, что у Ломаченко нет права не озвучить гражданскую позицию на всю Украину, сообщает Ukrsport.

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Арам Фаниян в ринге. Фото: instagram.com/faniyan_aram/

"Ломаченко неправильно себя ведет"

Фаниян напомнил, что Ломаченко является не простым человеком, а украинцем, которого знают далеко за пределами страны. Такие люди могли бы помочь Украине, если бы активно рассказывали о том, что происходит в стране.

"При этом он продолжает боксировать под украинским флагом. Василий несет ответственность, например, за то, что публикует в своих социальных сетях. Это неправильно. Я его осуждать не хочу, потому что мы с ним не друзья и даже не знакомы, чтобы я что-нибудь о нем мог говорить", — объяснил Фаниян.

Напомним, недавно появились слухи о том, что Ломаченко отказался от нового боя и готовится завершить карьеру.

Также был опубликован рейтинг лучших боксеров в истории этого вида спорта.