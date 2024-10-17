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Ломаченко раскритиковал известный боксер — в чем причина

17 октября 2024 12:10
Станислав Костюк - Редактор
Фаниян раскритиковал Ломаченко из-за гражданской позиции боксера
Василий Ломаченко после боя. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Украинский боксер Арам Фаниян предъявил претензии двухкратному олимпийскому чемпиону Василию Ломаченко из-за того, что бывший чемпион мира не хочет высказываться о войне в стране. 

Фаниян считает, что у Ломаченко нет права не озвучить гражданскую позицию на всю Украину, сообщает Ukrsport.

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Чемпион WBO Global в первом полусреднем весе Арам Фаниян раскритиковал "неоднозначные взгляды" на войну Василия Ломаченко. Молодой атлет отдал должное спортивным качествам известного боксера, но не понимает его позицию по другим вопросам. 

Арам Фаниян
Арам Фаниян в ринге. Фото: instagram.com/faniyan_aram/

"Ломаченко неправильно себя ведет"

Фаниян напомнил, что Ломаченко является не простым человеком, а украинцем, которого знают далеко за пределами страны. Такие люди могли бы помочь Украине, если бы активно рассказывали о том, что происходит в стране. 

"При этом он продолжает боксировать под украинским флагом. Василий несет ответственность, например, за то, что публикует в своих социальных сетях. Это неправильно. Я его осуждать не хочу, потому что мы с ним не друзья и даже не знакомы, чтобы я что-нибудь о нем мог говорить", — объяснил Фаниян. 

Напомним, недавно появились слухи о том, что Ломаченко отказался от нового боя и готовится завершить карьеру. 

Также был опубликован рейтинг лучших боксеров в истории этого вида спорта. 

бокс Василий Ломаченко спорт скандал Арам Фаниян

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