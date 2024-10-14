Усик и Кличко не вошли в рейтинг лучших боксеров в истории

Определено десять лучших боксеров в истории — есть ли там украинцы
Боксеры из Украины внесли большой вклад в развитие мирового спорта. При этом ни один из них не попал в десятку лучших боксеров в истории.
Не оказалось представителей Украины в новом рейтинге десяти лучших боксеров в истории от Give Me Sport.
Интересно, что сейчас чемпионами мира являются украинцы Александр Усик в супертяжелом весе, Василий Ломаченко и Денис Беринчик в легком дивизионе.
Усика и Кличко "оставили за бортом"
В опубликованном рейтинге первое место ожидаемо занял легендарный супертяжеловес Мухаммед Али, на второй позиции бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов Шугар Рей Робинсон.
Третьим идет супертяжеловес Джо Луис, который ранее был рекордсменом по количеству побед в чемпионских боях в хэвивейте — 22 выигранных боя. Рекорд американца побил в 2015-м году украинец Владимир Кличко.
Четвертое место досталось Флойду Мейвезеру, который стал одним из двух боксеров в рейтинге с чистым рекордом — 50 побед и ноль поражений. Соперник американца в самом кассовом бое в истории филиппинец Менни Пакьяо стал лишь седьмым.
Пятое место в рейтинге получил легендарный панамец Роберто Дюран. За ним разместился второй после Флойда "чистый" боксер — Рокки Марчиано, который выиграл 49 боев и не проигрывал.
Тройку последних в топ-10 заняли Генри Армстронг, Вилли Пеп и Рой Джонс-младший.
Напомним, Ломаченко может в ближайшее время завершить карьеру.
Украинец Сергей Богачук проведет поединок в андеркарте боя Усик — Фьюри 2 в Саудовской Аравии.
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