Усик и Кличко не вошли в рейтинг лучших боксеров в истории

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: K2 Promotions

Боксеры из Украины внесли большой вклад в развитие мирового спорта. При этом ни один из них не попал в десятку лучших боксеров в истории.

Не оказалось представителей Украины в новом рейтинге десяти лучших боксеров в истории от Give Me Sport.

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Мухаммед Али во время боксерской карьеры. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Усика и Кличко "оставили за бортом"

В опубликованном рейтинге первое место ожидаемо занял легендарный супертяжеловес Мухаммед Али, на второй позиции бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов Шугар Рей Робинсон.

Третьим идет супертяжеловес Джо Луис, который ранее был рекордсменом по количеству побед в чемпионских боях в хэвивейте — 22 выигранных боя. Рекорд американца побил в 2015-м году украинец Владимир Кличко.

Флойд Мейвезер-младший в топ-5 лучших. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Четвертое место досталось Флойду Мейвезеру, который стал одним из двух боксеров в рейтинге с чистым рекордом — 50 побед и ноль поражений. Соперник американца в самом кассовом бое в истории филиппинец Менни Пакьяо стал лишь седьмым.

Пятое место в рейтинге получил легендарный панамец Роберто Дюран. За ним разместился второй после Флойда "чистый" боксер — Рокки Марчиано, который выиграл 49 боев и не проигрывал.

Тройку последних в топ-10 заняли Генри Армстронг, Вилли Пеп и Рой Джонс-младший.

Рейтинг десяти лучших боксеров в истории. Фото: скриншот

Напомним, Ломаченко может в ближайшее время завершить карьеру.

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