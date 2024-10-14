Усик та Кличко не увійшли до рейтингу найкращих боксерів в історії

Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: K2 Promotions

Боксери з України зробили великий внесок у розвиток світового спорту. При цьому жоден із них не потрапив до десятки найкращих боксерів в історії.

Не виявилося представників України в новому рейтингу десяти найкращих боксерів в історії від Give Me Sport.

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Мухаммед Алі під час боксерської кар'єри. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Усика та Кличка "залишили за бортом"

В опублікованому рейтингу перше місце очікувано посів легендарний суперважковаговик Мухаммед Алі, на другій позиції колишній чемпіон напівсереднього та середнього дивізіонів Шугар Рей Робінсон.

Третім іде суперважковаговик Джо Луїс, який раніше був рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонських боях у хевівейті — 22 виграних бої. Рекорд американця побив 2015 року українець Володимир Кличко.

Флойд Мейвезер-молодший у топ-5 найкращих. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Четверте місце дісталося Флойду Мейвезеру, який став одним із двох боксерів у рейтингу з чистим рекордом — 50 перемог та нуль поразок. Суперник американця в найбільш касовому бою в історії філіппінець Менні Пакьяо став лише сьомим.

П'яте місце у рейтингу отримав легендарний панамець Роберто Дюран. За ним розмістився другий після Флойда "чистий" боксер — Роккі Марчіано, який виграв 49 боїв та не програвав.

Трійку останніх у топ-10 зайняли Генрі Армстронг, Віллі Пеп та Рой Джонс-молодший.

Рейтинг десяти найкращих боксерів в історії. Фото: скріншот

Нагадаємо, Ломаченко може найближчим часом завершити кар'єру.

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