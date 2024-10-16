Владимир Кличко ответил на вопрос о матери своей дочки

Кличко ответил на вопрос об отношениях с матерью своей дочки
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко посетил кинопремьеру фильма "Подъемная сила" и был вынужден ответить на неудобный вопрос. Спортсмена спросили об отношениях с его бывшей невестой.
Владимир Кличко и Хейден Панеттьер вместе воспитывают дочь, напоминает "ТаблоID".
На премьере фильма "Подъемная сила", который рассказывает об украинских авиаторах, побывали многие звезды не только шоу-бизнеса, но и спорта. Одним из них стал Олимпийский чемпион Атланты-1996 Владимир Кличко. Однако ему пришлось делиться впечатлениями не только о кинопремьере, но и рассказывать о личной жизни.
Неудобный вопрос для Кличко
Журналистка "Люкс ФМ" в конце беседы с бывшим боксером спросила, поддерживает ли он отношения со своей бывшей невестой Хейден Панеттьер. Владимир Кличко встречался с американской актрисой с 2009 года. Четыре года спустя они обручились, у пару родилась дочь. Но в 2018 году стало известно о расставании Владимира и Хейден.
Во время вопроса о личной жизни выражение Кличко изменилось. Он вежливо попрощался с журналисткой и закончил интервью.
"Спасибо за интервью, хорошего вечера, спасибо", — ответил Кличко и сразу же ушел.
Дочь Владимир и Хейден зовут Кая-Евдокия. Уже девятого декабря ей исполнится десять лет.
Напомним, недавно Владимир Кличко был признан лучшим боксером XXI века.
Также известно, что Владимир Кличко регулярно ездит на фронт и передает украинским защитникам бронеавтомобили и другую технику.
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