Владимир Кличко ответил на вопрос о матери своей дочки

Владимир Кличко с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком. Фото: instagram.com/klitschko/

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко посетил кинопремьеру фильма "Подъемная сила" и был вынужден ответить на неудобный вопрос. Спортсмена спросили об отношениях с его бывшей невестой.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер вместе воспитывают дочь, напоминает "ТаблоID".

Читайте также:

На премьере фильма "Подъемная сила", который рассказывает об украинских авиаторах, побывали многие звезды не только шоу-бизнеса, но и спорта. Одним из них стал Олимпийский чемпион Атланты-1996 Владимир Кличко. Однако ему пришлось делиться впечатлениями не только о кинопремьере, но и рассказывать о личной жизни.

Хейден Панеттьер в 2024 году. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Неудобный вопрос для Кличко

Журналистка "Люкс ФМ" в конце беседы с бывшим боксером спросила, поддерживает ли он отношения со своей бывшей невестой Хейден Панеттьер. Владимир Кличко встречался с американской актрисой с 2009 года. Четыре года спустя они обручились, у пару родилась дочь. Но в 2018 году стало известно о расставании Владимира и Хейден.

Во время вопроса о личной жизни выражение Кличко изменилось. Он вежливо попрощался с журналисткой и закончил интервью.

"Спасибо за интервью, хорошего вечера, спасибо", — ответил Кличко и сразу же ушел.

Дочь Владимир и Хейден зовут Кая-Евдокия. Уже девятого декабря ей исполнится десять лет.

Напомним, недавно Владимир Кличко был признан лучшим боксером XXI века.

Также известно, что Владимир Кличко регулярно ездит на фронт и передает украинским защитникам бронеавтомобили и другую технику.