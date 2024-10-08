Владимир Кличко отправился на фронт

Владимир Кличко участвует в проекте муниципальных властей Киева. Фото: УНИАН

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко совершил поездку на фронт совместно с волонтерами "Украинской команды". Спортсмен привез защитникам страны дроны и бронированный автомобиль.

Это уже не первая поездка Владимира Кличко на Донбасс, сообщает Instagram-канал благотворительного фонда "Украинская команда".

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Бывший боксер Владимир Кличко присоединился к украинским волонтерам, чтобы отвезти на фронт в Донецкую область бронированный автомобиль "Кобра" отечественного производства, а также системы РЭБ и дроны разных видов.

Владимир Кличко (слева) и Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Кличко продолжает помогать ВСУ

Олимпийский чемпион Атланты привез на фронт уже шестой броневик, стоимость которого составляет более четверти миллиона долларов. На этот раз автомобиль получила 18-я отдельная бригада армейской авиации.

Владимир Кличко на фронте. Фото: скриншот Instagram

Команда волонтеров также посетила 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев и 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Украинские защитники получили разнообразные FPV-дроны, "Мавики", системы РЭБ и другое необходимое оборудование.

"Продолжаем поддерживать наших героев, нашу армию. Только вперед! С "Украинской командой". И с хорошим настроением. К Победе!" — заявил Кличко.

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