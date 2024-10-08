Володимир Кличко вирушив на фронт

Володимир Кличко бере участь у проєкті муніципальної влади Києва. Фото: УНІАН

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко здійснив поїздку на фронт разом із волонтерами "Української команди". Спортсмен привіз захисникам країни дрони та броньований автомобіль.

Це вже не перша поїздка Володимира Кличка до Донбасу, повідомляє Instagram-канал благодійного фонду "Українська команда".

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Колишній боксер Володимир Кличко приєднався до українських волонтерів, щоб відвезти на фронт до Донецької області броньований автомобіль "Кобра" вітчизняного виробництва, а також системи РЕБ та дрони різних видів.

Володимир Кличко (ліворуч) та Віталій Кличко. Фото: УНІАН

Кличко продовжує допомагати ЗСУ

Олімпійський чемпіон Атланти привіз на фронт уже шостий броньовик, вартість якого становить понад чверть мільйона доларів. Цього разу автомобіль отримала 18-ма окрема бригада армійської авіації.

Володимир Кличко на фронті. Фото: скриншот Instagram

Команда волонтерів також відвідала 72-ту окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців та 28-ту окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу. Українські захисники отримали різноманітні FPV-дрони, "Мавіки", системи РЕБ та інше необхідне обладнання.

"Продовжуємо підтримувати наших героїв, нашу армію. Тільки вперед! З "Українською командою". І з гарним настроєм. До Перемоги!" — заявив Кличко.

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