Помер син Олександра Поворознюка: трагедія у родині президента Інгульця

Олександр Поворознюк. Фото: скриншот

З Петрового надійшли погані новини від власника "Інгульця" Олександра Поворознюка. Помер його 34-річний син.

Про смерть сина Поворознюк повідомив у Facebook.

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Віталій Поворознюк. Фото: Олександр Поворознюк в Facebook

Помер син Поворознюка

Президент "Інгульця" не повідомив про причини смерті сина, а лише висловив біль від втрати дитини, якій хотів передати свої справи.

"Сьогодні помер мій син... Разом із ним померла частина моєї Душі. Моє серце розривається на шматки. Я любив його і завжди буду любити. Віталій — це моя гордість, моя опора, моя надія, я завжди знав, що він продовжить мої справи", — написав Поворознюк.

Функціонер заявив, що його сина завжди характеризували як добру, щиру, справедливу та співчутливу людину. Віталій з дитинства прагнув допомагати оточуючим і бажав, щоб усі були щасливі.

Його батько відзначив розум, чесність та працьовитість сина. Поворознюк назвав подію великою втратою, оскільки ніколи не уявляв, що доведеться ховати власного сина.

"Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки, він хороший син, надійний брат, коханий чоловік, люблячий батько, душа компаній і приклад для друзів. Вдячний всім, хто підтримає нашу родину", — зазначив Поворознюк.

Нагадаємо, раніше помер легендарний футболіст "Аякса", "Барселони" та збірної Нідерландів.

Також раніше помер колишній гравець "Шахтаря" та ексглава ФФУ.