У родині Сергія Реброва трапилося горе

У родині тренера збірної України Сергія Реброва трапилося горе
Рідний батько головного тренера збірної України з футболу Станіслав Іванович Ребров помер. Йому було 86 років.
Київське "Динамо" висловило співчуття Сергію Реброву, повідомляє офіційний сайт клубу.
У четвер, 26 вересня, стало відомо про смерть Станіслава Івановича Реброва. Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на горе в родині колишнього наставника столичної команди.
Що Суркіс сказав про Реброва
Президент "Динамо" висловив колишньому тренеру команди щирі співчуття. Він назвав Станіслава Реброва розумною, доброю, інтелігентною, небайдужою та щирою людиною. Ігор Суркіс нагадав, що Сергій Ребров багато в чому відбувся як успішний футболіст та тренер завдяки своєму батькові.
"Помер батько, який разом із дружиною Аллою Василівною виховав чудового сина — працьовиту, відповідальну, порядну людину, професіонала своєї справи, усім серцем відданого футболу. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і шанував", — заявив Ігор Суркіс.
Нагадаємо, чемпіон ММА України загинув на фронті у Курській області.
Раніше в бою з російськими окупантами пожертвував собою відомий вболівальник київського "Динамо".
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