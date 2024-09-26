У родині Сергія Реброва трапилося горе

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Рідний батько головного тренера збірної України з футболу Станіслав Іванович Ребров помер. Йому було 86 років.

Київське "Динамо" висловило співчуття Сергію Реброву, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У четвер, 26 вересня, стало відомо про смерть Станіслава Івановича Реброва. Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на горе в родині колишнього наставника столичної команди.

Похорон батька Сергія Реброва. Фото: "Динамо" (Київ)

Що Суркіс сказав про Реброва

Президент "Динамо" висловив колишньому тренеру команди щирі співчуття. Він назвав Станіслава Реброва розумною, доброю, інтелігентною, небайдужою та щирою людиною. Ігор Суркіс нагадав, що Сергій Ребров багато в чому відбувся як успішний футболіст та тренер завдяки своєму батькові.

"Помер батько, який разом із дружиною Аллою Василівною виховав чудового сина — працьовиту, відповідальну, порядну людину, професіонала своєї справи, усім серцем відданого футболу. Нехай світла пам'ять про Станіслава Івановича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив і шанував", — заявив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, чемпіон ММА України загинув на фронті у Курській області.

Раніше в бою з російськими окупантами пожертвував собою відомий вболівальник київського "Динамо".