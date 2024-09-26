В семье Сергея Реброва случилось горе

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Родной отец главного тренера сборной Украины по футболу Станислав Иванович Ребров скончался. Ему было 86 лет.

Киевское "Динамо" выразило соболезнования Сергею Реброву, сообщает официальный сайт клуба.

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В четверг, 26 сентября, стало известно о смерти Станислава Ивановича Реброва. Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на горе в семье бывшего наставника столичной команды.

Похороны отца Сергея Реброва. Фото: "Динамо" (Киев)

Что Суркис сказал о Реброве

Президент "Динамо" выразил бывшему тренеру команды искренние соболезнования. Он назвал Станислава Реброва умным, добрым, интеллигентным, неравнодушным и искренним человеком. Игорь Суркис напомнил, что Сергея Ребров во многом состоялся как успешный футболист и тренер благодаря своему отцу.

"Скончался отец, который вместе с женой Аллой Васильевной воспитал замечательного сына — трудолюбивого, ответственного, порядочного человека, профессионала своего дела, всем сердцем преданного футбола. Пусть светлая память о Станиславе Ивановиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал", — заявил Игорь Суркис.

Напомним, чемпион ММА Украины погиб на фронте в Курской области.

Ранее в бою с российскими оккупантами пожертвовал собой известный болельщик киевского "Динамо".