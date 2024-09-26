В семье Сергея Реброва случилось горе

В семье тренера сборной Украины Сергея Реброва случилось горе
Родной отец главного тренера сборной Украины по футболу Станислав Иванович Ребров скончался. Ему было 86 лет.
Киевское "Динамо" выразило соболезнования Сергею Реброву, сообщает официальный сайт клуба.
В четверг, 26 сентября, стало известно о смерти Станислава Ивановича Реброва. Президент "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на горе в семье бывшего наставника столичной команды.
Что Суркис сказал о Реброве
Президент "Динамо" выразил бывшему тренеру команды искренние соболезнования. Он назвал Станислава Реброва умным, добрым, интеллигентным, неравнодушным и искренним человеком. Игорь Суркис напомнил, что Сергея Ребров во многом состоялся как успешный футболист и тренер благодаря своему отцу.
"Скончался отец, который вместе с женой Аллой Васильевной воспитал замечательного сына — трудолюбивого, ответственного, порядочного человека, профессионала своего дела, всем сердцем преданного футбола. Пусть светлая память о Станиславе Ивановиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал", — заявил Игорь Суркис.
Напомним, чемпион ММА Украины погиб на фронте в Курской области.
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