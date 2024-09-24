Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный болельщик Динамо Киев погиб на войне arrow

Известный болельщик Динамо Киев погиб на войне

24 сентября 2024 02:02
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Известный ультрас Динамо Тарас Илья погиб на войне
Тарас Илья. Фото: bagnet.org
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Семья болельщиков киевского "Динамо" продолжает защищать страну от неприятеля. При этом они также несут большие потери.

Очередной потерей для фанатской трибуны "Динамо" стал Тарас Илья, передает группировка ультрас WBC.

Читайте также:

Погиб очень известный ультрас "Динамо"

Тарас, также поэт, в фанатском движении имел прозвище "Невидимка".

Илья находился среди активных фанатов "Динамо" с начала 2000-х годов и с тех пор совершил за клуб более сотни выездов. При этом у него были золотые сезоны 2002/2003 гг. и 2003/2004 гг.

Тараса мобилизовали в Вооруженные силы Украины в июне этого года.

Илья был сыном украинских поэтов Валерия Ильи и Валентины Отрощенко. Погибший за свой сборник "Корни океана" стал лауреатом премии имени Олеся Гончара.

"Искреннее соболезнование всем родственникам и близким.

Захоронение "Невидимки" состоится 24 сентября в 14:30 возле зала прощания на Лесном кладбище", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в зоне боевых действий погибла титулованная тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич.

Также на войне погиб брат известной украинской спортсменки.

война футбол Динамо болельщики ультрас погибшие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:47 Враг активно атакует на Кураховском и Покровском направлениях — отчет Генштаба

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

02:09 Украинских пленных постоянно пытают — отчет комиссии при ООН

02:02 Известный болельщик Динамо Киев погиб на войне

01:32 Во Львовской области мошенник заработал на уклонисте — как его наказал суд

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

01:24 Дюбуа заработал намного меньше Джошуа — источник опубликовал гонорары за бой

00:49 "Дипломат" Алина Гросу рассказала о сборе средств — МИД открестился от нее

00:30 Транспорт на ВСУ — у кого не будут изымать автомобили

00:30 Шольц выступил против дальнобойных ударов по территории России

00:29 Зозуля помог украинскому таланту перейти в самый ненавистный испанский клуб

02:47 Враг активно атакует на Кураховском и Покровском направлениях — отчет Генштаба

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

02:09 Украинских пленных постоянно пытают — отчет комиссии при ООН

02:02 Известный болельщик Динамо Киев погиб на войне

01:32 Во Львовской области мошенник заработал на уклонисте — как его наказал суд

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

01:24 Дюбуа заработал намного меньше Джошуа — источник опубликовал гонорары за бой

00:49 "Дипломат" Алина Гросу рассказала о сборе средств — МИД открестился от нее

00:30 Транспорт на ВСУ — у кого не будут изымать автомобили

00:30 Шольц выступил против дальнобойных ударов по территории России

00:29 Зозуля помог украинскому таланту перейти в самый ненавистный испанский клуб

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке