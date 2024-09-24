Известный ультрас Динамо Тарас Илья погиб на войне

Тарас Илья. Фото: bagnet.org

Семья болельщиков киевского "Динамо" продолжает защищать страну от неприятеля. При этом они также несут большие потери.

Очередной потерей для фанатской трибуны "Динамо" стал Тарас Илья, передает группировка ультрас WBC.

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Тарас, также поэт, в фанатском движении имел прозвище "Невидимка".

Илья находился среди активных фанатов "Динамо" с начала 2000-х годов и с тех пор совершил за клуб более сотни выездов. При этом у него были золотые сезоны 2002/2003 гг. и 2003/2004 гг.

Тараса мобилизовали в Вооруженные силы Украины в июне этого года.

Илья был сыном украинских поэтов Валерия Ильи и Валентины Отрощенко. Погибший за свой сборник "Корни океана" стал лауреатом премии имени Олеся Гончара.

"Искреннее соболезнование всем родственникам и близким.

Захоронение "Невидимки" состоится 24 сентября в 14:30 возле зала прощания на Лесном кладбище", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в зоне боевых действий погибла титулованная тяжелоатлетка и тренер Нина Пашкевич.

Также на войне погиб брат известной украинской спортсменки.