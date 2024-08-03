Ультрас Динамо Киев Виталий Шеремета внезапно скончался

Виталий Шеремета. Фото: WBC

Ультрас киевского "Динамо" понесли еще один урон. На этот раз умер один из опытных фанатов.

Внезапно скончался ультрас "Динамо" Виталий Шеремета, сообщили на фан-странице группировки "киевлян" WBC.

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Виталий Шеремета. Фото: WBC

Умер ультрас "Динамо"

О причине смерти не сообщается. Известно, что после начала полномасштабного российского вторжения ушел в ВСУ, где работал по профессии.

Шеремета был кандидатом экономических наук и имел свою аудиторскую фирму.

"Очень тяжелая потеря для фанатов "Динамо". Виталий много сезонов посещал центральные сектора стадиона, но 15 лет назад уже во взрослом возрасте перебрался на трибуну ультрас и стал ее неотъемлемой частью. В 2015-16 годах пробил золотой сезон за Динамо и сборную. Пробивал очень экзотические выезды, а также коллекционировал игровые футболки клуба", — говорится в сообщении.

Шеремет характеризуют как прямого, честного и принципиального мужчину.

Виталий Шеремета. Фото: WBC

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