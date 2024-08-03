Ультрас Динамо Київ Віталій Шеремета раптово помер

Віталій Шеремета. Фото: WBC

Ультрас київського "Динамо" понесли ще одну втрату. Цього разу помер один із найдосвідченіших фанатів.

Раптово помер ультрас "Динамо" Віталій Шеремета, повідомили на фан-сторінці угрупування "киян" WBC.

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Віталій Шеремета. Фото: WBC

Помер ультрас "Динамо"

Про причину смерті не повідомляється. Відомо, що після початку повномасштабного російського вторгнення пішов у ЗСУ, де працював за професією.

Шеремета був кандидатом економічних наук та мав власну аудиторську фірму.

"Дуже важка втрата для фанатів Динамо. Віталій багато сезонів відвідував центральні сектори стадіону, але 15 років тому, уже в дорослому віці, перебрався на трибуну ультрас і став її невід’ємною частиною. У 2015-16 роках пробив золотий сезон за Динамо та збірну. Пробивав дуже екзотичні виїзди, а також колекціонував ігрові футболки клубу", — йдеться в повідомленні.

Шеремету характеризують як прямого, чесного та принципового чоловіка.

Віталій Шеремета. Фото: WBC

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