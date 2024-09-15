Сборная Украины по пляжному футболу вышла на игру в черных повязках

Сборная Украины по пляжному футболу. Фото: УАФ

На войне, которую Россия начала против Украины, погиб брат футболистки сборной Украины по пляжному футболу Снежаны Воловенко. На матч игроки вышли с черными повязками.

Об этом сообщает УАФ.

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Брат украинской спортсменки Снежаны Воловенко погиб на фронте, защищая Украину от российского агрессора. На матч группового этапа Суперфинала Евролиги-2024 против Чехии сборная Украины вышла с черными повязками на руках. Начали свою встречу команды с минуты молчания.

Сборная Украины по пляжному футболу. Фото: УАФ

"УАФ и АФУ выразили искренние соболезнования Снежане и ее семье. Вечная слава Герою, отдавшему свою жизнь за свободу и независимость Украины!" — говорится в сообщении.

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