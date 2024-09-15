Збірна України з пляжного футболу вийшла на гру в чорних пов'язках

Брат відомої української спортсменки загинув на фронті
На війні, яку Росія розпочала проти України, загинув брат футболістки збірної України з пляжного футболу Сніжани Воловенко. На матч гравці вийшли з чорними пов'язками.
Про це повідомляє УАФ.
Збірна України зіграла з Чехією
Брат української спортсменки Сніжани Воловенко загинув на фронті, захищаючи Україну від російського агресора. На матч групового етапу Суперфіналу Євроліги-2024 проти Чехії збірна України вийшла з чорними пов'язками на руках. Розпочали свою зустріч команди із хвилини мовчання.
"УАФ та АФУ висловили щирі співчуття Сніжані та її родині. Вічна слава Герою, що віддав своє життя за свободу й незалежність України!" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка України майже оголилась на спекотному тренуванні.
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