Збірна України з пляжного футболу вийшла на гру в чорних пов'язках

Збірна України з пляжного футболу. Фото: УАФ

На війні, яку Росія розпочала проти України, загинув брат футболістки збірної України з пляжного футболу Сніжани Воловенко. На матч гравці вийшли з чорними пов'язками.

Про це повідомляє УАФ.

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Брат української спортсменки Сніжани Воловенко загинув на фронті, захищаючи Україну від російського агресора. На матч групового етапу Суперфіналу Євроліги-2024 проти Чехії збірна України вийшла з чорними пов'язками на руках. Розпочали свою зустріч команди із хвилини мовчання.

Збірна України з пляжного футболу. Фото: УАФ

"УАФ та АФУ висловили щирі співчуття Сніжані та її родині. Вічна слава Герою, що віддав своє життя за свободу й незалежність України!" — йдеться в повідомленні.

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