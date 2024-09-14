На фронті загинув чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець

Ярослав Стрілець. Фото: Спортивний комітет України

Відомий український спортсмен Ярослав Стрілець загинув на фронті. Хлопцеві був 21 рік.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

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У повідомленні зазначається, що хлопець був добровольцем та пішов служити у віці 19 років.

"На війні загинув дворазовий чемпіон світу і багаторазовий чемпіон України з панкратіону, черкасець Ярослав Стрілець. Йому виповнився лише 21 рік. До своєї справи — що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті — він завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і найпершим в усьому", — йдеться у повідомленні.

Він ставив перед собою найвищу мету — стати абсолютним чемпіоном світу, проте з початком війни відклав цю мрію.

Повідомляється, що в одному з інтерв’ю Ярослав сказав: "Усі мої бої були важкими, а найтяжчий бій ще попереду".

"На жаль, цей бій став для героя останнім. Вічна пам’ять і слава герою, який поклав життя за майбутнє України!" — йдеться у повідомленні комітету.

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