Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Титулований український борець загинув на донецькому фронті arrow

Титулований український борець загинув на донецькому фронті

11 вересня 2024 19:08
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
На фронті загинув український спортсмен Данило Залевський
Данило Залевський. Фото: соцмережі
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Бронзовий призер Чемпіонату України з греко-римської боротьби Данило Залевський загинув на фронті 7 вересня. Спортсмену було 24 роки.

Про це повідомляють у соцмережах

Читайте також:

Данило Залевський загинув на фронті

У повідомленні зазначається, що хлопець загинув 7 вересня під час ворожої атаки на Костянтинівку, що на Донеччині. Данило взяв участь у Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби у квітні 2027 року. Тоді він став чемпіоном України серед юнаків 2000-2001 року у ваговій категорії 100 кг.

У березні 2019 року спортсмен здобув бронзову нагороду серед юніорів 1999-2001 року народження на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби у ваговій категорії 130 кг.

У загиблого Данила залишилися батьки, йому було 24 роки. 

Нагадаємо, Шевченко прокоментував чутки про відставку Реброва. 

Вболівальники збірної України кидали предмети в Ярмоленка та сварились з футболістами. 

Дружина лідера збірної України взяла участь у відвертій фотосесії.

Зінченко пояснив, чому програла збірна України та що буде з командою.

Тренер збірної Чехії Гашек пояснив, чим його здивувала команда Реброва.

війна спорт Україна спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:18 Повістки поштою — у ТЦК пояснили, хто їх отримає і як це працює

19:10 Тиждень після наймасштабнішого удару по Львову — який стан постраждалих

Ексклюзив

19:04 Зеленський повідомив, коли повинен бути представлений план перемоги України

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

18:44 Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем — про що говорили

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:38 Світоліна достроково завершила сезон — українка вже не могла продовжувати грати

Ексклюзив

18:34 Зеленський пояснив, чому виникають труднощі з поверненням кримських татар з полону

18:27 ВЛК під час бронювання — чому в такій ситуації все ж треба з'явитися до ТЦК

Ексклюзив

18:26 Зеленський спростував інформацію про наявність "мирного плану" Шольца

18:17 Теракти в США 11 вересня — фотографи поділилися унікальними кадрами з місця трагедії

19:18 Повістки поштою — у ТЦК пояснили, хто їх отримає і як це працює

19:10 Тиждень після наймасштабнішого удару по Львову — який стан постраждалих

Ексклюзив

19:04 Зеленський повідомив, коли повинен бути представлений план перемоги України

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

18:44 Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем — про що говорили

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

18:38 Світоліна достроково завершила сезон — українка вже не могла продовжувати грати

Ексклюзив

18:34 Зеленський пояснив, чому виникають труднощі з поверненням кримських татар з полону

18:27 ВЛК під час бронювання — чому в такій ситуації все ж треба з'явитися до ТЦК

Ексклюзив

18:26 Зеленський спростував інформацію про наявність "мирного плану" Шольца

18:17 Теракти в США 11 вересня — фотографи поділилися унікальними кадрами з місця трагедії

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже