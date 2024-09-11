На фронті загинув український спортсмен Данило Залевський

Данило Залевський. Фото: соцмережі

Бронзовий призер Чемпіонату України з греко-римської боротьби Данило Залевський загинув на фронті 7 вересня. Спортсмену було 24 роки.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Данило Залевський загинув на фронті

У повідомленні зазначається, що хлопець загинув 7 вересня під час ворожої атаки на Костянтинівку, що на Донеччині. Данило взяв участь у Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби у квітні 2027 року. Тоді він став чемпіоном України серед юнаків 2000-2001 року у ваговій категорії 100 кг.

У березні 2019 року спортсмен здобув бронзову нагороду серед юніорів 1999-2001 року народження на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби у ваговій категорії 130 кг.

У загиблого Данила залишилися батьки, йому було 24 роки.

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