На фронте погиб украинский спортсмен Даниил Залевский

Даниил Залевский. Фото: соцсети

Бронзовый призер Чемпионата Украины по греко-римской борьбе Даниил Залевский погиб на фронте 7 сентября. Спортсмену было 24 года.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Даниил Залевский погиб на фронте

В сообщении отмечается, что парень погиб 7 сентября во время вражеской атаки на Константиновку Донецкой области. Даниил принял участие во Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе в апреле 2027 года. Тогда он стал чемпионом Украины среди юношей 2000-2001 в весовой категории 100 кг.

В марте 2019 спортсмен получил бронзовую награду среди юниоров 1999-2001 года рождения на Чемпионате Украины по греко-римской борьбе в весовой категории 130 кг.

У погибшего Даниила остались родители, ему было 24 года.

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