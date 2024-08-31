Роман Головатюк загинув на фронті — що відомо про спортсмена

Заслужений майстер спорту Роман Головатюк. Фото: скриншот

На фронті загинув відомий спортсмен, заслужений майстер спорту Роман Головатюк. У вересні йому мало виповнитися 29 років.

Про це повідомили у пресслужбі Спортивного комітету України.

Читайте також:

Що відомо про Романа Головатюка

Роман народився на Хмельниччині, був одним із найкращих кікбоксерів України та світу.

У 22 роки він здобув медаль на Всесвітніх іграх-2017 у Польщі, після цього продовжив визначну спортивну кар’єру.

Він був чемпіоном світу, фіналістом Всесвітніх ігор, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи і багаторазовим чемпіоном України.

"Країна втратила висококласного спортсмена, патріота. Рідні, близькі втратили справжнього друга, надійну опору. Прикро, що війна забирає найкращих. Вічна пам’ять і слава Герою", — йдеться у повідомленні Спортивного комітету.