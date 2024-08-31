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На фронті загинув призер Всесвітніх ігор Роман Головатюк

31 серпня 2024 16:20
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Роман Головатюк загинув на фронті — що відомо про спортсмена
Заслужений майстер спорту Роман Головатюк. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На фронті загинув відомий спортсмен, заслужений майстер спорту Роман Головатюк. У вересні йому мало виповнитися 29 років.

Про це повідомили у пресслужбі Спортивного комітету України.

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Роман народився на Хмельниччині, був одним із найкращих кікбоксерів України та світу.

У 22 роки він здобув медаль на Всесвітніх іграх-2017 у Польщі, після цього продовжив визначну спортивну кар’єру.

Він був чемпіоном світу, фіналістом Всесвітніх ігор, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи і багаторазовим чемпіоном України.

"Країна втратила висококласного спортсмена, патріота. Рідні, близькі втратили справжнього друга, надійну опору. Прикро, що війна забирає найкращих. Вічна пам’ять і слава Герою", — йдеться у повідомленні Спортивного комітету.

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