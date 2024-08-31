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На фронте погиб призер Всемирных игр Роман Головатюк

31 августа 2024 16:20
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Роман Головатюк погиб на фронте — что известно о спортсмене
Заслуженный мастер спорта Роман Головатюк. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На фронте погиб известный спортсмен, заслуженный мастер спорта Роман Головатюк. В сентябре ему должно было исполниться 29 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Спортивного комитета Украины.

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Роман родился в Хмельницкой области, был одним из лучших кикбоксеров Украины и мира.

В 22 года он получил медаль на Всемирных играх-2017 в Польше, после чего продолжил выдающуюся спортивную карьеру.

Он был чемпионом мира, финалистом Всемирных игр, многократным обладателем Кубков мира и Европы и многократным чемпионом Украины.

"Страна потеряла высококлассного спортсмена, патриота. Родные, близкие потеряли настоящего друга, надежную опору. Обидно, что война забирает лучших. Вечная память и слава Герою", — говорится в сообщении Спортивного комитета.

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