На фронте погиб чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец

Ярослав Стрелец. Фото: Спортивный комитет Украины

Известный украинский спортсмен Ярослав Стрелец погиб на фронте. Парню был 21 год.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

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В сообщении говорится, что парень был добровольцем и пошел служить в возрасте 19 лет.

"На войне погиб двукратный чемпион мира и многократный чемпион Украины по панкратиону, черкасец Ярослав Стрелец. Ему исполнился всего 21 год. К своему делу — что на тренировках и соревнованиях, что на фронте — он всегда относился с чрезвычайной ответственностью, пытаясь быть лучшим и первым во всем", — говорится в сообщении.

Он ставил перед собой самую высокую цель — стать абсолютным чемпионом мира, однако с началом войны отложил эту мечту.

Сообщается, что в одном из интервью Ярослав сказал: "Все мои бои были тяжелыми, а наиболее тяжелое сражение еще впереди".

"К сожалению, это сражение стало для героя последним. Вечная память и слава герою, который отдал жизнь за будущее Украины!" — говорится в сообщении комитета.

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