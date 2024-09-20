Нина Пашкевич погибла во время выполнения боевого задания на фронте — что известно

Спортсменка и военная Нина Пашкевич. Фото: Новинарня

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла тяжелоатлетка, тренер и военная Нина Пашкевич. Защитнице было 47 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Здолбуновского городского совета в пятницу, 20 сентября.

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Что известно о Нине Пашкевич

За свою спортивную карьеру Пашкевич получила около сотни наград. Она была мастером спорта по тяжелой атлетике и тренировала чемпионок Украины и Европы.

Даже после вступления в ряды Вооруженных сил Украины продолжала участвовать в соревнованиях. В апреле 2023 года Нина стала победительницей чемпионата Украины по тяжелой атлетике.

Прощание с Ниной Пашкевич состоится 21 сентября в ее родном городе Здолбунов Ровенской области.

Нина Пашкевич во время службы в ВСУ. Фото: Facebook

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