Ніна Пашкевич загинула під час виконання бойового завдання на фронті — що відомо

Спортсменка та військова Ніна Пашкевич. Фото: Новинарня

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинула важкоатлетка, тренерка та військова Ніна Пашкевич. Захисниці було 47 років.

Про це повідомили у пресслужбі Здолбунівської міської ради 20 вересня.

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За свою спортивну кар’єру Пашкевич здобула близько сотні нагород. Вона була майстром спорту з важкої атлетики та тренувала чемпіонок України і Європи.

Навіть після вступу до лав Збройних сил України продовжувала брати участь у змаганнях. У квітні 2023 року Ніна стала переможницею чемпіонату України з важкої атлетики.

Прощання з Ніною Пашкевич відбудеться 21 вересня в її рідному місті Здолбунів Рівненської області.

Ніна Пашкевич під час служби у ЗСУ. Фото: Facebook

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