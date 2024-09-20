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На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

20 вересня 2024 17:26
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Ніна Пашкевич загинула під час виконання бойового завдання на фронті — що відомо
Спортсменка та військова Ніна Пашкевич. Фото: Новинарня
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинула важкоатлетка, тренерка та військова Ніна Пашкевич. Захисниці було 47 років.

Про це повідомили у пресслужбі Здолбунівської міської ради 20 вересня.

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Що відомо про Ніну Пашкевич

За свою спортивну кар’єру Пашкевич здобула близько сотні нагород. Вона була майстром спорту з важкої атлетики та тренувала чемпіонок України і Європи.

Навіть після вступу до лав Збройних сил України продовжувала брати участь у змаганнях. У квітні 2023 року Ніна стала переможницею чемпіонату України з важкої атлетики.

Прощання з Ніною Пашкевич відбудеться 21 вересня в її рідному місті Здолбунів Рівненської області.

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Ніна Пашкевич під час служби у ЗСУ. Фото: Facebook

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