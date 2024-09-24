Відомий ультрас Динамо Тарас Ілля загинув на війні

Тарас Ілля. Фото: bagnet.org

Сім’я вболівальників київського "Динамо" продовжує захищати країну від ворога. При цьому вони також зазнають великих втрат.

Черговою втратою для фанатської трибуни "Динамо" став Тарас Ілля, передає угруповання ультрас WBC.

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Тарас, який також був поетом, у фанатському русі мав прізвисько "Невідімка".

Ілля знаходився серед активних фанатів "Динамо" з початку 2000-х років й з тих пір зробив за клуб понад сотні виїздів. При цьому він мав золоті сезони 2002/2003 рр. та 2003/2004 рр.

Тараса мобілізували у Збройні сили України в червні цього року.

Зазначимо, що Ілля був сином українських поетів Валерія Іллі та Валентини Отрощенко. Загиблий за свою збірку "Коріння океану" став лауреатом премії імені Олеся Гончара.

"Щире співчуття всім родичам і близьким.

Поховання "Невідімки" відбудеться 24 вересня о 14:30 біля зали прощання на Лісовому кладовищі", — йдеться в повідомленні.

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