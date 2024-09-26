Во время боевых действий погиб украинский боец ММА Назарий Гаврилец

Назарий Гаврилец. Фото: ukrinform.ua

В ходе боевых действий в Курской области погиб талантливый украинский боец ММА Назарий Гаврилец. Ему был всего 21 год.

О гибели сообщил Спортивный комитет Украины.

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Боец ММА был родом из Ивано-Франковской области. Гаврилец погиб, когда выполнял специальную задачу в составе группы спецназовцев, где он был старшим оператором.

Гаврилец вступил в армию, когда ему было 18 лет, а погиб в бою 12 сентября 2024 года, за полтора месяца до своего 22-летия.

"Назарий отдал свою жизнь, выполняя специальное задание на территории Курской области России. Назарий был старшим оператором группы специального назначения.

В борьбу с противником Назарий вступил в 18-летнем возрасте. 12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец погиб в бою, не дожив всего полтора месяца до своего 22-летия.

Комитет по вопросам молодежи и спорта выражает искренние соболезнования родным, друзьям и близким Назария. Его подвиг останется в наших сердцах навсегда.

Вечная память и слава Герою!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на войне в боях с россиянами погиб известный фанат "Динамо".

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