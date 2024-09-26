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На Курщині загинув чемпіон України з ММА

26 вересня 2024 16:32
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Під час бойових дій загинув український боєць ММА Назарій Гаврилець
Назарій Гаврилець. Фото: ukrinform.ua
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Під час бойових дій у Курській області загинув талановитий український боєць ММА Назарій Гаврилець. Йому був лише 21 рік.

Про загибель повідомив Спортивний комітет України.

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Боєць ММА був родом з Івано-Франківської області. Гаврилець загинув, коли виконував спеціальне завдання в складі групи спецпризначенців, де він був старшим оператором.

Гаврилець вступив до війська, коли йому було 18 років, а загинув у бою 12 вересня 2024 року, за півтора місяця до свого 22-річчя.

"Назарій віддав своє життя, виконуючи спеціальне завдання на території Курської області РФ. Назарій був старшим оператором групи спеціального призначення.

У боротьбу з ворогом Назарій вступив у 18-річному віці. 12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець загинув у бою, не доживши лише півтора місяця до свого 22-річчя.

Комітет з питань молоді і спорту висловлює щирі співчуття рідним, друзям та близьким Назарія. Його подвиг залишиться в наших серцях назавжди.

Вічна пам'ять і слава Герою!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на війні у боях із росіянами загинув відомий фанат "Динамо".

Раніше на фронті загинув брат відомої української спортсменки.

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