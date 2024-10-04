Бывший президент ФФУ Коньков умер в возрасте 75 лет

Анатолий Коньков на заседании ФФУ. Фото: УНИАН

Украинский футбол прощается с важной главой своей истории. Стало известно, что скончался бывший президент ФФУ Анатолий Коньков.

Известному в прошлом игроку, тренеру и функционеру было 75 лет, сообщает УАФ.

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Остановилось сердце Анатолия Конькова, который являлся одной из центральных фигур в украинском футболе. В последние годы было мало известно о жизни бывшего главы ФФУ, но до 2015 года он был практически всесильным спортивным функционером страны.

Анатолий Коньков на церемонии вручения Кубка Украины. Фото: УНИАН

Чем был известен Анатолий Коньков

Будущий футболист родился в городе Красный Луч (Хрустальный. — Ред.) Луганской области. Он выступал на позиции полузащитника за краматорский "Авангард", донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Коньков был вице-чемпионом Европы 1972 года в составе сборной СССР, завоевывал бронзовую медаль Олимпийских игр.

Олег Блохин и Анатолий Коньков. Фото: УНИАН

Завершив футбольную карьеру, Коньков стал тренером. Анатолий Дмитриевич работал с такими командами, как "Таврия", "Шахтер", "Зенит", "Николаев", "Сталь" (Алчевск), "Интер" (Баку), молодежной и национальной сборными Украины.

В сентябре 2012 года Коньков был избран главой Федерации Футбола Украины. Он занимал этот пост до 2015 года.

Обстоятельства смерти бывшего президента ФФУ не известны.

Напомним, известный украинский спортсмен стал жертвой ДТП — его сбил автомобиль, водитель которого превысил скорость.

Ранее в Курской области погиб бывший чемпион ММА, который добровольно присоединился к ВСУ.