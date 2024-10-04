Колишній президент ФФУ Коньков помер у віці 75 років

Анатолій Коньков на засіданні ФФУ. Фото: УНІАН

Український футбол прощається із важливим розділом своєї історії. Стало відомо, що помер колишній президент ФФУ Анатолій Коньков.

Відомому у минулому гравцю, тренеру та функціонеру було 75 років, повідомляє УАФ.

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Зупинилося серце Анатолія Конькова, який був однією із центральних фігур в українському футболі. В останні роки мало відомо про життя колишнього глави ФФУ, але до 2015 року він був практично всесильним спортивним функціонером країни.

Анатолій Коньков під час церемонії вручення Кубка України. Фото: УНІАН

Чим був відомий Анатолій Коньков

Майбутній футболіст народився у місті Красний Луч (Кришталевий. — Ред.) Луганської області. Він виступав на позиції півзахисника за краматорський "Авангард", донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Коньков був віцечемпіоном Європи 1972 року у складі збірної СРСР, завойовував бронзову медаль Олімпійських ігор.

Олег Блохін та Анатолій Коньков. Фото: УНІАН

Завершивши футбольну кар'єру, Коньков став тренером. Анатолій Дмитрович працював із такими командами, як "Таврія", "Шахтар", "Зеніт", "Миколаїв", "Сталь" (Алчевськ), "Інтер" (Баку), молодіжною та національною збірними України.

У вересні 2012 року Конькова було обрано головою Федерації Футболу України. Він обіймав цю посаду до 2015 року.

Обставини смерті колишнього президента ФФУ невідомі.

Нагадаємо, відомий український спортсмен став жертвою ДТП — його збив автомобіль, водій якого перевищив швидкість.

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