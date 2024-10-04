Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Помер колишній президент ФФУ Анатолій Коньков arrow

Помер колишній президент ФФУ Анатолій Коньков

4 жовтня 2024 17:41
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Колишній президент ФФУ Коньков помер у віці 75 років
Анатолій Коньков на засіданні ФФУ. Фото: УНІАН
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Український футбол прощається із важливим розділом своєї історії. Стало відомо, що помер колишній президент ФФУ Анатолій Коньков.

Відомому у минулому гравцю, тренеру та функціонеру було 75 років, повідомляє УАФ.

Читайте також:

Зупинилося серце Анатолія Конькова, який був однією із центральних фігур в українському футболі. В останні роки мало відомо про життя колишнього глави ФФУ, але до 2015 року він був практично всесильним спортивним функціонером країни.

Анатолій Коньков
Анатолій Коньков під час церемонії вручення Кубка України. Фото: УНІАН

Чим був відомий Анатолій Коньков

Майбутній футболіст народився у місті Красний Луч (Кришталевий. — Ред.) Луганської області. Він виступав на позиції півзахисника за краматорський "Авангард", донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Коньков був віцечемпіоном Європи 1972 року у складі збірної СРСР, завойовував бронзову медаль Олімпійських ігор.

Олег Блохін
Олег Блохін та Анатолій Коньков. Фото: УНІАН

Завершивши футбольну кар'єру, Коньков став тренером. Анатолій Дмитрович працював із такими командами, як "Таврія", "Шахтар", "Зеніт", "Миколаїв", "Сталь" (Алчевськ), "Інтер" (Баку), молодіжною та національною збірними України.

У вересні 2012 року Конькова було обрано головою Федерації Футболу України. Він обіймав цю посаду до 2015 року.

Обставини смерті колишнього президента ФФУ невідомі.

Нагадаємо, відомий український спортсмен став жертвою ДТП — його збив автомобіль, водій якого перевищив швидкість.

Раніше у Курській області загинув колишній чемпіон ММА, який добровільно приєднався до ЗСУ.

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Анатолій Коньков

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

18:39 Виплати пораненим військовим — п'ять варіантів фінансової допомоги

18:32 У львівському театрі Марії Заньковецької стартував тиждень скульптури — фоторепортаж Новини.LIVE

18:12 У Білорусі затримано жінку, яка опублікувала відео атаки "шахеда"

18:12 У Харкові триває бабине літо — наскільки підскочить стовпчик термометра завтра

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

18:08 В Україні викривач корупції вперше отримав грошову винагороду — подробиці

18:06 Україна отримає від Франції 12 самохідних гаубиць CAESAR

17:59 У Білорусі затримали жінку за те, що камера на її будинку зняла падіння "Шахеда"

17:53 У місті на Одещині масово вбивають собак — що відомо

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

18:39 Виплати пораненим військовим — п'ять варіантів фінансової допомоги

18:32 У львівському театрі Марії Заньковецької стартував тиждень скульптури — фоторепортаж Новини.LIVE

18:12 У Білорусі затримано жінку, яка опублікувала відео атаки "шахеда"

18:12 У Харкові триває бабине літо — наскільки підскочить стовпчик термометра завтра

18:08 В Україні викривач корупції вперше отримав грошову винагороду — подробиці

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

18:06 Україна отримає від Франції 12 самохідних гаубиць CAESAR

17:59 У Білорусі затримали жінку за те, що камера на її будинку зняла падіння "Шахеда"

17:53 У місті на Одещині масово вбивають собак — що відомо

17:48 В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погоди у Львові завтра

17:45 Учні початкових класів з жовтня будуть харчуватися безоплатно

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Text

16:15 У Нацгвардії відповіли, скільки КАБів запускають окупанти по Україні за добу

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:09 Юрист пояснив переваги мобілізації чоловіків після 18 років

Text

13:00 Мобілізація в Україні та блокування вступу до ЄС — ефір День.LIVE

Text

11:10 Цілодобові "м'ясні штурми" — військовий описав ситуацію під Куп'янськом

Text

08:00 Ситуація на фронті та візит Марка Рютте в Україну — ефір Ранок.LIVE

3 жовтня 2024
Text

21:30 Візит нового генсека НАТО до Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня