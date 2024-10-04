Колишній президент ФФУ Коньков помер у віці 75 років

Помер колишній президент ФФУ Анатолій Коньков
Український футбол прощається із важливим розділом своєї історії. Стало відомо, що помер колишній президент ФФУ Анатолій Коньков.
Відомому у минулому гравцю, тренеру та функціонеру було 75 років, повідомляє УАФ.
Зупинилося серце Анатолія Конькова, який був однією із центральних фігур в українському футболі. В останні роки мало відомо про життя колишнього глави ФФУ, але до 2015 року він був практично всесильним спортивним функціонером країни.
Чим був відомий Анатолій Коньков
Майбутній футболіст народився у місті Красний Луч (Кришталевий. — Ред.) Луганської області. Він виступав на позиції півзахисника за краматорський "Авангард", донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Коньков був віцечемпіоном Європи 1972 року у складі збірної СРСР, завойовував бронзову медаль Олімпійських ігор.
Завершивши футбольну кар'єру, Коньков став тренером. Анатолій Дмитрович працював із такими командами, як "Таврія", "Шахтар", "Зеніт", "Миколаїв", "Сталь" (Алчевськ), "Інтер" (Баку), молодіжною та національною збірними України.
У вересні 2012 року Конькова було обрано головою Федерації Футболу України. Він обіймав цю посаду до 2015 року.
Обставини смерті колишнього президента ФФУ невідомі.
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