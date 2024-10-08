Умер сын Александра Поворознюка: трагедия в семье президента Ингульца

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

Из Петрового поступили плохие новости от владельца "Ингульца" Александра Поворознюка. Умер его 34-летний сын.

О смерти сына Поворознюк сообщил в Facebook.

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Умер сын Поворознюка

Президент "Ингульца" не сообщил о причинах смерти сына, а лишь выразил боль от потери ребенка, которому хотелось передать свои дела.

"Сегодня умер мой сын... Вместе с ним умерла часть моей Души. Мое сердце разрывается на куски. Я любил его и всегда буду любить. Виталий — это моя гордость, моя опора, моя надежда, я всегда знал, что он продолжит мои дела", — написал Поворознюк.

Функционер заявил, что его сына всегда характеризовали как доброго, искреннего, справедливого и сочувственного человека. Виталий с детства стремился помогать окружающим и желал, чтобы все были счастливы.

Его отец отметил ум, честность и трудолюбие сына. Поворознюк назвал событие большой потерей, поскольку никогда не представлял, что придется хоронить своего сына.

"Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года, он хороший сын, надежный брат, любимый муж, любящий отец, душа компаний и пример для друзей. Благодарен всем, кто поддержит нашу семью", — отметил Поворознюк.

Напомним, ранее скончался легендарный футболист "Аякса" , "Барселоны" и сборной Нидерланд.

Также ранее скончался бывший игрок "Шахтера" и эксглава ФФУ .