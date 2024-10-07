Помер легендарний ексгравець Барселони та партнер Кройфа Йоган Нескенс

Помер колишній футболіст Барселони та однієї з топових європейських збірних
Світ футболу втратив чергового видатного гравця. Помер колишній гравець "Барселони" Йоган Нескенс.
Померлому колишньому футболісту було 73 роки, повідомив пресслужба "Барселони".
FC Barcelona глибоко реєструє проходження Johan Neeskens.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024
A blaugrana легенда, яка буде перебувати в нашій пам'яті. Rest in peace. pic.twitter.com/O0Eu9tPk2P
Помер колишній партнер Кройфа
На цю мить відомо, що Нескенс помер в Алжирі, але про причини смерті не повідомляється.
У "Барселоні" висловили співчуття родині та близьким померлого ветерана футболу.
Нескенс грав з легендарним Йоганом Кройфом в "Аяксі" та "Барселоні". У легендарному в США клубі "Нью-Йорк Космос" Йоган грав з іконою німецького футболу Францом Беккенбауером.
У збірній Нідерландів Нескенс у 49 матчах забив 17 голів.
Нескенс тричі вигравав з "Аяксом" Кубок європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА, а з "Барселоною" Кубок володарів кубків УЄФА.
Також Йоган чотири рази був номінантом на "Золотий м'яч".
Після завершення кар'єри Нескенс працював асистентом головного тренера у "Барселоні", "Галатасараї" та у збірній Нідерландів.
Нагадаємо, раніше внаслідок нещасного випадку загинув племінник Гаррі Лінекера.
У віці 59 років помер легендарний італійський футболіст "Ювентуса", "Інтера" та "Скуадри Адзурри".
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