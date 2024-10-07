Помер легендарний ексгравець Барселони та партнер Кройфа Йоган Нескенс

Йоган Нескенс. Фото: menara.ma/José Vargas Esguerra

Світ футболу втратив чергового видатного гравця. Помер колишній гравець "Барселони" Йоган Нескенс.

Померлому колишньому футболісту було 73 роки, повідомив пресслужба "Барселони".

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A blaugrana легенда, яка буде перебувати в нашій пам'яті. Rest in peace. pic.twitter.com/O0Eu9tPk2P — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024

Помер колишній партнер Кройфа

На цю мить відомо, що Нескенс помер в Алжирі, але про причини смерті не повідомляється.

У "Барселоні" висловили співчуття родині та близьким померлого ветерана футболу.

Нескенс грав з легендарним Йоганом Кройфом в "Аяксі" та "Барселоні". У легендарному в США клубі "Нью-Йорк Космос" Йоган грав з іконою німецького футболу Францом Беккенбауером.

У збірній Нідерландів Нескенс у 49 матчах забив 17 голів.

Нескенс тричі вигравав з "Аяксом" Кубок європейських чемпіонів, Суперкубок УЄФА, а з "Барселоною" Кубок володарів кубків УЄФА.

Також Йоган чотири рази був номінантом на "Золотий м'яч".

Після завершення кар'єри Нескенс працював асистентом головного тренера у "Барселоні", "Галатасараї" та у збірній Нідерландів.

Нагадаємо, раніше внаслідок нещасного випадку загинув племінник Гаррі Лінекера.

У віці 59 років помер легендарний італійський футболіст "Ювентуса", "Інтера" та "Скуадри Адзурри".