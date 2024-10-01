Племінник Гарі Лінекера загинув внаслідок нещасного випадку

Гарі Лінекер у студії телеканалу. Фото: скриншот YouTube

У сім'ї колишнього форварда збірної Англії та каталонської "Барселони" Гарі Лінекера сталася трагедія. Його рідний племінник загинув унаслідок нещасного випадку.

Підліток помер після того, як на нього впало дерево, повідомляє Metro.

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Як повідомило слідство, 18-річний племінник Гері Лінекера Джонті Паркінсон помер після того, як його розчавило стовбуром дерева, що впало. Інцидент стався 8 вересня в Ітон-Гастінгсі, Оксон. Молодий хлопець зазнав смертельної травми живота, коли підрізав дерева.

Джонті Паркінсон. Фото: instagram.com/sueparkinsons/

Деталі трагедії

Племінник Гарі Лінекера працював у саду, де займався декоруванням кущів та збиранням засохлих гілок дерев. Він не розрахував вектор падіння однієї з гілок, яку зрізав. У результаті Джонті Паркінсон отримав смертельний удар внутрішніх органів, лікарям не вдалося врятувати хлопця.

Паркінсон був племінником Гарі Лінекера, який скасував усі робочі заходи, щоб провести час із сім'єю. В Англії Лінекер є одним із найвідоміших футбольних експертів. Колишній форвард збірної Англії веде декілька шоу та регулярно коментує підсумки матчів АПЛ.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Юнайтед" не звільнятиме Еріка Тен Хага через контракт нідерландського тренера.

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