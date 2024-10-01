Племенник Гари Линекера погиб в результате несчастного случая

Гари Линекер в студии телеканала. Фото: скриншот YouTube

В семье бывшего форварда сборной Англии и каталонской "Барселоны" Гари Линекера произошла трагедия. Его родной племянник погиб в результате несчастного случая.

Подросток скончался после того, как на него упало дерево, сообщает Metro.

Читайте также:

Как сообщило следствие, 18-летний племянник Гэри Линекера Джонти Паркинсон умер после того, как его раздавило упавшим стволом дерева. Инцидент произошел 8 сентября в Итон-Гастингсе, Оксон. Молодой парень получил смертельную травму живота, когда подрезал деревья.

Джонти Паркинсон. Фото: instagram.com/sueparkinsons/

Детали трагедии

Племянник Гари Линекера работал в саду, где занимался декорированием кустов и сбором засохших веток деревьев. Он не рассчитал вектор падения одной из веток, которую срезал. В итоге Джонти Паркинсон получил смертельный ушиб внутренних органов, врачам не удалось спасти парня.

Паркинсон был племянником Гари Линекера, который отменил все рабочие мероприятия, чтобы провести время с семьей. В Англии Линекер является одним из самых известных футбольных экспертов. Бывший форвард сборной Англии ведет несколько шоу и регулярно комментирует итоги матчей АПЛ.

Напомним, английский "Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Эрика Тен Хага из-за контракта нидерландского тренера.

А форвард сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в одной из английских команд.