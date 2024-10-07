Умер легендарный экс-игрок Барселоны и партнер Кройфа Йохан Нескенс

Умер бывший футболист Барселоны и одной из топовых европейских сборных
Мир футбола потерял очередного выдающегося игрока. Умер бывший игрок "Барселоны" Йохан Нескенс.
Умершему бывшему футболисту было 73 года, сообщил пресс-служба "Барселоны".
FC Barcelona deeply regrets the passing of Johan Neeskens.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024
A blaugrana legend who will forever be in our memory. Rest in peace. pic.twitter.com/O0Eu9tPk2P
Умер бывший партнер Кройфа
На текущий момент известно, что Нескенс умер в Алжире, но о причинах смерти на сообщается.
В "Барселоне" высказали сочувствие семье и близким умершего ветерана футбола.
Нескенс играл с легендарным Йоханом Кройфом в "Аяксе" и "Барселоне". В легендарной в США клубе "Нью-Йорк Космос" Йохан играл с иконой немецкого футбола Францом Беккенбауэром.
В сборной Нидерландов Нескенс в 49 матчах забил 17 голов.
Нескенс трижды выигрывал с "Аяксом" Кубок европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, а с "Барселоной" Кубок обладателей кубков УЕФА.
Также Йохан четырежды был номинантов на "Золотой мяч".
После завершения карьеры Нескенс работал ассистентом главного тренера в "Барселоне", "Галатасарае" и в сборной Нидерландов.
Напомним, ранее в результате несчастного случая погиб племянник Гарри Линекера.
В возрасте 59 лет умер легендарный итальянский футболист "Ювентуса", "Интера" и "Скуадры Адзурры".
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