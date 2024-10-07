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Умер бывший футболист Барселоны и одной из топовых европейских сборных

7 октября 2024 22:14
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Умер легендарный экс-игрок Барселоны и партнер Кройфа Йохан Нескенс
Йохан Нескенс. Фото: menara.ma/José Vargas Esguerra
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Мир футбола потерял очередного выдающегося игрока. Умер бывший игрок "Барселоны" Йохан Нескенс.

Умершему бывшему футболисту было 73 года, сообщил пресс-служба "Барселоны".

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На текущий момент известно, что Нескенс умер в Алжире, но о причинах смерти на сообщается.

В "Барселоне" высказали сочувствие семье и близким умершего ветерана футбола.

Нескенс играл с легендарным Йоханом Кройфом в "Аяксе" и "Барселоне". В легендарной в США клубе "Нью-Йорк Космос" Йохан играл с иконой немецкого футбола Францом Беккенбауэром.

В сборной Нидерландов Нескенс в 49 матчах забил 17 голов.

Нескенс трижды выигрывал с "Аяксом" Кубок европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, а с "Барселоной" Кубок обладателей кубков УЕФА.

Также Йохан четырежды был номинантов на "Золотой мяч".

После завершения карьеры Нескенс работал ассистентом главного тренера в "Барселоне", "Галатасарае" и в сборной Нидерландов.

Напомним, ранее в результате несчастного случая погиб племянник Гарри Линекера.

В возрасте 59 лет умер легендарный итальянский футболист "Ювентуса", "Интера" и "Скуадры Адзурры".

смерть Нидерланды Барселона умершие Аякс

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