Умер легендарный экс-игрок Барселоны и партнер Кройфа Йохан Нескенс

Йохан Нескенс. Фото: menara.ma/José Vargas Esguerra

Мир футбола потерял очередного выдающегося игрока. Умер бывший игрок "Барселоны" Йохан Нескенс.

Умершему бывшему футболисту было 73 года, сообщил пресс-служба "Барселоны".

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FC Barcelona deeply regrets the passing of Johan Neeskens.



A blaugrana legend who will forever be in our memory. Rest in peace. pic.twitter.com/O0Eu9tPk2P — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024

Умер бывший партнер Кройфа

На текущий момент известно, что Нескенс умер в Алжире, но о причинах смерти на сообщается.

В "Барселоне" высказали сочувствие семье и близким умершего ветерана футбола.

Нескенс играл с легендарным Йоханом Кройфом в "Аяксе" и "Барселоне". В легендарной в США клубе "Нью-Йорк Космос" Йохан играл с иконой немецкого футбола Францом Беккенбауэром.

В сборной Нидерландов Нескенс в 49 матчах забил 17 голов.

Нескенс трижды выигрывал с "Аяксом" Кубок европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, а с "Барселоной" Кубок обладателей кубков УЕФА.

Также Йохан четырежды был номинантов на "Золотой мяч".

После завершения карьеры Нескенс работал ассистентом главного тренера в "Барселоне", "Галатасарае" и в сборной Нидерландов.

Напомним, ранее в результате несчастного случая погиб племянник Гарри Линекера.

В возрасте 59 лет умер легендарный итальянский футболист "Ювентуса", "Интера" и "Скуадры Адзурры".