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Кличко відповів на запитання про стосунки з матір'ю своєї доньки

16 жовтня 2024 10:06
Станіслав Костюк - Редактор
Володимир Кличко відповів на запитання про матір своєї доньки
Володимир Кличко із віцеканцлером ФРН Робертом Габеком. Фото: instagram.com/klitschko/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко відвідав кінопрем'єру фільму "Підйомна сила" та був змушений відповісти на незручне запитання. Спортсмена запитали про стосунки з його колишньою нареченою.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр разом виховують доньку, нагадує "ТаблоID".

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На прем'єрі фільму "Підйомна сила", який розповідає про українських авіаторів, побували багато зірок не лише шоубізнесу, а й спорту. Одним із них став Олімпійський чемпіон Атланти-1996 Володимир Кличко. Однак йому довелося ділитися враженнями не лише про кінопрем'єра, а й розповідати про особисте життя.

Хейден Панеттьєр
Гейден Панеттьєр у 2024 році. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Незручне питання для Кличка

Журналістка "Люкс ФМ" наприкінці бесіди з колишнім боксером запитала, чи він підтримує стосунки зі своєю колишньою нареченою Гейден Панеттьєр. Володимир Кличко зустрічався з американською актрисою із 2009 року. Чотири роки по тому вони побралися, у пари народилася дочка. Але у 2018 році стало відомо про розлучення Володимира та Гейден.

Під час питання про особисте життя вираз Кличка змінився. Він чемно попрощався з журналісткою та закінчив інтерв'ю.

"Дякую за інтерв'ю, гарного вечора, дякую", — відповів Кличко і відразу пішов.

Дочку Володимир та Гейден звати Кая-Євдокія. Вже дев'ятого грудня їй виповниться десять років.

Нагадаємо, нещодавно Володимира Кличка було визнано найкращим боксером XXI століття.

Також відомо, що Володимир Кличко регулярно їздить на фронт та передає українським захисникам бронеавтомобілі та іншу техніку.

спорт родина Володимир Кличко Гейден Панеттьєр бокс

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11:30 Метеозалежних чекає небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:18 Загубив гаманець — одеський чиновник подав неправдиві дані про криптовалюту

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