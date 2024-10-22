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Майк Тайсон назвал сумму, которую ему должен заплатить Джейк Пол

22 октября 2024 14:02
Станислав Костюк - Редактор
Майк Тайсон назвал количество раундов, за которые победит Джейка Пола
Майк Тайсон во время подготовки к бою. Фото: instagram.com/miketyson/
Станислав Костюк - Редактор

Легендарный американский боксер Майк Тайсон продолжает готовиться к поединку против блогера Джейка Пола. Ветеран мирового спорта рассказал, сколько ему понадобится раундов для победы над аматором. 

Тайсон ответил на предложение Пола, который был готов заплатить "Железному Майку" большие деньги за участие в споре, сообщает Lowkickmma.

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Джейк Пол продолжает привлекать внимание к бою против Майка Тайсона, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Популярный блогер захотел увековечить себя на теле звездного соперника. 

Джейк Пол и Килиан Мбаппе
Джейк Пол (справа) и футболист Килиан Мбаппе. Фото: instagram.com/jakepaul/

Спор Тайсона и Пола 

"Железный Майк" получил предложение в размере пяти миллионов евро. За это 58-летний спортсмен должен был сделать себе татуировку с лицом Джейка Пола, если блогер сумеет победить за четыре раунда. 

Тайсон в ответ высмеял Джейка Пола и заявил, что блогеру придется предложить гораздо больше денег, чтобы заинтересовать бывшего чемпиона мира. "Железный Майк" добавил, что у его соперника не будет шанса продержаться четыре раунда. Тайсон собирается нокаутировать Джейка Пола максимум во втором раунде. 

Напомним, Тайсон Фьюри объяснил, какая тактика поможет ему победить Александра Усика. 

А Василий Ломаченко неожиданно столкнулся с критикой другого украинского боксера. 

бокс спорт Джейк Пол Майк Тайсон Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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