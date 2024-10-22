Усик повернувся до старого образу перед реваншем з Ф'юрі

Олександр Усик у тренувальному таборі. Фото: instagram.com/usykaa/

Український спортсмен Олександр Усик здивував шанувальників зміною образу. Відомий боксер вирішив повернутися до зачіски, з якою вже здобув перемоги.

У команді Усика показали, як тепер виглядає чемпіон світу, повідомляє Instagram-аккаунт boxingukraineboxing.

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Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує готуватися до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Вже 21 грудня у Саудівській Аравії український спортсмен намагатиметься зберегти пояси WBC, WBA та WBO.

Який вигляд зараз має Усик

За два місяці до бою підготовка обох суперників увійшла до вирішальної стадії. Проте Усик не лише проводить час на рингу, а й шукає нові способи здивувати спортивний світ.

Олександр Усик у кріслі стиліста. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Олександр Усик знову змінив імідж. Цього разу український боксер поголився наголо. Важливо, що така ж зачіска була у спортсмена 2021 року, коли він здобув першу перемогу над Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі вже поділився своїм планом на реванш з Олександром Усиком та назвав кількість раундів, за які хоче перемогти українця.

На місяць раніше, у середині листопада, у США відбудеться виставковий бій між Майком Тайсоном та Джейком Полом, які підігрівають інтерес глядачів незвичайними вчинками.