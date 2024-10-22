Усик вернулся к старому образу перед реваншем с Фьюри

Александр Усик в тренировочном лагере. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский спортсмен Александр Усик удивил поклонников сменой образа. Известный боксер решил вернуться к прическе, с которой уже одерживал победы.

В команде Усика показали, как теперь выглядит чемпион мира, сообщает Instagram-аккаунт boxingukraineboxing.

Читайте также:

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продолжает готовиться к реваншу с Тайсоном Фьюри. Уже 21 декабря в Саудовской Аравии украинский спортсмен постарается сохранить пояса WBC, WBA и WBO.

Как сейчас выглядит Усик

За два месяца до боя подготовка обоих соперников вошла в решающую стадию. Однако Усик не только проводит время на ринге, но и ищет новые способы удивить спортивный мир.

Александр Усик в кресле стилиста. Фото: instagram.com/boxingukraineboxing/

Александр Усик снова поменял имидж. На этот раз украинский боксер побрился наголо. Важно отметить, что такая же прическа была у спортсмена в 2021 году, когда он одержал первую победу над Энтони Джошуа.

Напомним, Тайсон Фьюри уже поделился своим планом на реванш с Александром Усиком и назвал количество раундов, за которые хочет победить украинца.

На месяц раньше, в середине ноября, в США состоится выставочный бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, которые подогревают интерес зрителей необычными поступками.