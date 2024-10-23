Майк Тайсон назвал непобедимого боксера современности

Майк Тайсон назвал боксера, которого невозможно победить
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал спортсмена, за карьерой которого пристально следит. Ветеран признался, что всегда с удовольствием смотрит поединки этого бойца.
Тайсон считает молодого американского боксера непобедимым, сообщает ES News.
Легендарный боксер Майк Тайсон продолжает готовиться к выставочному бою против блогера Джейка Пола. Ветеран собирается добиться победы в двух раундах. Во время подготовки к противостоянию "Железный Майк" в интервью рассказал, какого боксера считает самым интересным бойцом современности.
Кого выделил Тайсон
Речь идет о 27-летнем американце Дэвиде Бенавидесе, который победил во всех 29 поединках в своей профессиональной карьере. Майк Тайсон считает, что никто не сумеет взять верх над спортсменом по прозвищу "Красный флаг".
"Бенавидес является идеальным боксером. Он превращается в монстра на ринге. Никто из его соперников не сумел придумать, как остановить Дэвида. Мне нравится смотреть его бои", — заявил Тайсон.
Летом 2024 года Дэвид Бенавидес победил украинца Александра Гвоздика в битве за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.
Напомним, Майк Тайсон рассказал о своем плане на бой с Джейком Полом.
Украинец Александр Усик кардинально сменил имидж накануне реванша с Тайсоном Фьюри.
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