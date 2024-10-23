Майк Тайсон назвал непобедимого боксера современности

Майк Тайсон на вечернем шоу. Фото: скриншот YouTube

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал спортсмена, за карьерой которого пристально следит. Ветеран признался, что всегда с удовольствием смотрит поединки этого бойца.

Тайсон считает молодого американского боксера непобедимым, сообщает ES News.

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Дэвид Бенавидес во время выхода на ринг. Фото: instagram.com/benavidez300/

Кого выделил Тайсон

Речь идет о 27-летнем американце Дэвиде Бенавидесе, который победил во всех 29 поединках в своей профессиональной карьере. Майк Тайсон считает, что никто не сумеет взять верх над спортсменом по прозвищу "Красный флаг".

"Бенавидес является идеальным боксером. Он превращается в монстра на ринге. Никто из его соперников не сумел придумать, как остановить Дэвида. Мне нравится смотреть его бои", — заявил Тайсон.

Летом 2024 года Дэвид Бенавидес победил украинца Александра Гвоздика в битве за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Напомним, Майк Тайсон рассказал о своем плане на бой с Джейком Полом.

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