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Трубін може замінити зірку футболу у відомому клубі

25 жовтня 2024 10:25
Сергій Романчук - Редактор
Трубін замінить зірку футболу в одному з найкращих клубів світу
Анатолій Трубін на передматчевій розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво мюнхенської "Баварії" збирається вийти на трансферний ринок у пошуках нового гравця. Титулований клуб шукає воротаря на заміну Мануелю Ноєру.

Одним із претендентів на перехід у "Баварію" став український голкіпер, повідомляє O Jogo.

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Тренерський штаб "Баварії" незадоволений виступом Мануеля Ноєра цього сезону. Колишній капітан збірної Німеччини припускає дуже багато помилок, а кількість ударів, які він відбиває, не перевищує 40%.

Мануель Нойєр
Мануель Нойєр під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Хто замінить Ноєра

Під час зимового трансферного вікна 2025 року "Баварія" вийде на трансферний ринок у пошуках нового голкіпера, який зможе скласти конкуренцію 38-річному Ноєру. Мюнхенський клуб має двох кандидатів на цю позицію.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін із гравцями "Бенфіки". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Фаворитом німецького клубу є Анатолій Трубін. "Баварія" шукає молодого голкіпера, який зможе надовго посісти місце у воротах команди. Важливим для німецького клубу є те, що українець має досвід виступу в єврокубках. "Баварія" готова запропонувати "Бенфіці" 37 млн євро за воротаря.

Якщо португальський клуб відмовиться продавати Анатолія Трубіна, мюнхенці спробують узгодити з італійським "Наполі" трансфер Алекса Мерета.

Нагадаємо, футболіст збірної України Віктор Циганков може перейти до клубу з німецької Бундесліги.

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футбол Анатолій Трубін Бенфіка спорт Футбол трансфери

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У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

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