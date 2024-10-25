Трубін замінить зірку футболу в одному з найкращих клубів світу

Анатолій Трубін на передматчевій розминці. Фото: instagram.com/slbenfica/

Керівництво мюнхенської "Баварії" збирається вийти на трансферний ринок у пошуках нового гравця. Титулований клуб шукає воротаря на заміну Мануелю Ноєру.

Одним із претендентів на перехід у "Баварію" став український голкіпер, повідомляє O Jogo.

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Мануель Нойєр під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Хто замінить Ноєра

Під час зимового трансферного вікна 2025 року "Баварія" вийде на трансферний ринок у пошуках нового голкіпера, який зможе скласти конкуренцію 38-річному Ноєру. Мюнхенський клуб має двох кандидатів на цю позицію.

Анатолій Трубін із гравцями "Бенфіки". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Фаворитом німецького клубу є Анатолій Трубін. "Баварія" шукає молодого голкіпера, який зможе надовго посісти місце у воротах команди. Важливим для німецького клубу є те, що українець має досвід виступу в єврокубках. "Баварія" готова запропонувати "Бенфіці" 37 млн євро за воротаря.

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