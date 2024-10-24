Маттеус звинуватив Ноєра в поразці Баварії від Барселони

Джамал Масіала бореться за м'яч із Марком Касадо. Фото: Reuters/Albert Gea

Мюнхенська "Баварії" програла каталонській "Барселоні" з розгромним рахунком 1:4 у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Гравці німецької команди вважають поразку незаслуженою.

Колишній капітан "Баварії" Лотар Маттеус пояснив, хто винен у фіаско команди, повідомляє Bild.

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Колишній захисник "Баварії" та збірної Німеччини Лотар Маттеус звинуватив капітана німецької команди Мануеля Ноєра у великій поразці у рамках матчу Ліги чемпіонів. Експерт заявив, що найкращі роки голкіпера у футболі залишилися позаду, і тепер місце у воротах є найслабшим місцем мюнхенців.

Мануель Ноєр під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Критика на адресу Ноєра

Лотар Маттеус нагадав, що ще сім років тому Мануель Ноєр входив до трійки найкращих голкіперів світу. Однак зараз 38-річний футболіст, за словами експерта, у ветерана погіршилася реакція, він більше не може передбачати перебігу подій біля своїх воріт.

"Раніше Ноєр бачив усе на 360 градусів, міг розпочинати атаки першим пасом. А зараз Мануель перестав бути оплотом оборони. У Німеччині підрахували, що він відбиває лише 40% ударів. Це не показник європейського гранда", — заявив Маттеус.

Експерт навів приклад другого голу "Барселони", коли Нойєр довго не міг вирішити, що йому робити. Голкіпер не встиг вийти на перехоплення гравцю та пропустив м'яч.

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