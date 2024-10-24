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У Барселоні іронічно прокоментували розгром Баварії

24 жовтня 2024 09:54
Станіслав Костюк - Редактор
У Барселоні іронічно прокоментували розгром Баварії
Рафінья із гравцями "Барселони" святкує перемогу над "Баварією". Фото: Reuters/Bruna Casas
Станіслав Костюк - Редактор

У третьому турі Ліги чемпіонів каталонська "Барселона" перервала серію з шести поразок поспіль від "Баварії" у Лізі чемпіонів. Підопічні Ганса-Дітера Фліка забили німецькій команді чотири голи.

Головним героєм матчу став бразилець Рафінья, який забив три м'ячі у свій 100 грі за "Барселону", повідомляє Barça Universal.

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Як у "Барселоні" прокоментували перемогу

Бразильський легіонер каталонської команди нагадав про невдалу серію матчу "синьо-гранатових" проти "Баварії". Рафінья заявив, що хоч і не був у команді, коли вона програла німцям з рахунком 2:8, але ввібрав філософію клубу і мріяла помститися чемпіонам Німеччини за минулі невдачі "Барселони".

Ханс-Дітер Флік
Тренери Ганс-Дітер Флік та Венсан Компані. Фото: Reuters/Bruna Casas

Вінгер каталонців подякував головному тренеру і заявив, що підхід Ганса-Дітера Фліка до тренувань та сміливі ідеї наставника допомагають футболістам "Барселони" покращувати власну гру. Рафінья заявив, що команда готова творити історію цього сезону.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Bruna Casas

Бразильський легіонер "Барселони" не замислюється над отриманням "Золотого м'яча" і розуміє, що йому ще треба багато працювати для того, щоб отримати шанси на нагороду.

У сезоні 2024/2025 Рафінья зіграв за "Барселону" вже 13 поєдинків, у яких забив 9 голів та зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, колишній футболіст "Барселони" Тьєррі Анрі назвав футболіста, який гідний здобути "Золотий м'яч".

А півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков може змінити команду вже влітку наступного року.

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