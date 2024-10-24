У Барселоні іронічно прокоментували розгром Баварії
У третьому турі Ліги чемпіонів каталонська "Барселона" перервала серію з шести поразок поспіль від "Баварії" у Лізі чемпіонів. Підопічні Ганса-Дітера Фліка забили німецькій команді чотири голи.
Головним героєм матчу став бразилець Рафінья, який забив три м'ячі у свій 100 грі за "Барселону", повідомляє Barça Universal.
Рафінья оформив хет-трик у ворота "Баварії". Ще один гол забив Роберт Левандовський. Єдиний м'яч у складі німецької команди записав на свій рахунок Харрі Кейн.
Як у "Барселоні" прокоментували перемогу
Бразильський легіонер каталонської команди нагадав про невдалу серію матчу "синьо-гранатових" проти "Баварії". Рафінья заявив, що хоч і не був у команді, коли вона програла німцям з рахунком 2:8, але ввібрав філософію клубу і мріяла помститися чемпіонам Німеччини за минулі невдачі "Барселони".
Вінгер каталонців подякував головному тренеру і заявив, що підхід Ганса-Дітера Фліка до тренувань та сміливі ідеї наставника допомагають футболістам "Барселони" покращувати власну гру. Рафінья заявив, що команда готова творити історію цього сезону.
Бразильський легіонер "Барселони" не замислюється над отриманням "Золотого м'яча" і розуміє, що йому ще треба багато працювати для того, щоб отримати шанси на нагороду.
У сезоні 2024/2025 Рафінья зіграв за "Барселону" вже 13 поєдинків, у яких забив 9 голів та зробив 6 результативних передач.
Нагадаємо, колишній футболіст "Барселони" Тьєррі Анрі назвав футболіста, який гідний здобути "Золотий м'яч".
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