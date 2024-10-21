У Барселоні поділилися планом на матчі з Баварією та Реалом

Ганс-Дітер Флік та Гаві. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" продовжила лідирувати у чемпіонаті Іспанії після переконливої перемоги над "Севільєю". Головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік розповів про підготовку до матчів з "Баварією" та мадридським "Реалом".

Флік назвав фактор, який найбільше порадував його у грі з "Севільєю", повідомляє Diario AS.

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У матчі 10 туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" розгромила вдома "Севілью" з рахунком 5:1 завдяки дублям Роберта Левандовського та Пабло Торре, а також голу Педрі. У цьому поєдинку відбулася ще одна знакова для уболівальників каталонської команди подія. Гаві вийшов на поле після того, як майже рік відновлювався від тяжкої травми.

Як "Барселона" готується до матчів з "Баварією" та "Реалом"

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік зазначив, що для боротьби за чемпіонський титул важливі усі поєдинки та перемоги у них. Німецький фахівець заявив, що не ділить суперників на важливих та решти.

Флік запевнив уболівальників команди до того, що гравці готові до протистояння з "Баварією" у Лізі чемпіонів та з мадридським "Реалом" у Ла-Лізі. Кадрова ситуація у "Барселоні" покращується після того, як відновлюються після травм Ольмо, Фермін та інші футболісти.

Гаві на полі. Фото: Reuters/Albert Gea

Тренер особливо виділив Гаві, який пропустив майже рік через серйозну травму. Флік заявив, що гра "Барселони" покращиться завдяки футболістам, які повернулися з лазарету.

У середу, 23 жовтня, "Барселона" зіграє вдома із "Баварією". У суботу, 26 жовтня, на каталонців чекає поєдинок з "Реалом" у Мадриді.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера, якщо результати команди не покращаться найближчим часом.

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