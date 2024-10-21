У Барселоні поділилися планом на матчі з Баварією та Реалом

Тренер Барселони анонсував серйозні зміни у грі команди
Каталонська "Барселона" продовжила лідирувати у чемпіонаті Іспанії після переконливої перемоги над "Севільєю". Головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік розповів про підготовку до матчів з "Баварією" та мадридським "Реалом".
Флік назвав фактор, який найбільше порадував його у грі з "Севільєю", повідомляє Diario AS.
У матчі 10 туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" розгромила вдома "Севілью" з рахунком 5:1 завдяки дублям Роберта Левандовського та Пабло Торре, а також голу Педрі. У цьому поєдинку відбулася ще одна знакова для уболівальників каталонської команди подія. Гаві вийшов на поле після того, як майже рік відновлювався від тяжкої травми.
Як "Барселона" готується до матчів з "Баварією" та "Реалом"
Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік зазначив, що для боротьби за чемпіонський титул важливі усі поєдинки та перемоги у них. Німецький фахівець заявив, що не ділить суперників на важливих та решти.
Флік запевнив уболівальників команди до того, що гравці готові до протистояння з "Баварією" у Лізі чемпіонів та з мадридським "Реалом" у Ла-Лізі. Кадрова ситуація у "Барселоні" покращується після того, як відновлюються після травм Ольмо, Фермін та інші футболісти.
Тренер особливо виділив Гаві, який пропустив майже рік через серйозну травму. Флік заявив, що гра "Барселони" покращиться завдяки футболістам, які повернулися з лазарету.
У середу, 23 жовтня, "Барселона" зіграє вдома із "Баварією". У суботу, 26 жовтня, на каталонців чекає поєдинок з "Реалом" у Мадриді.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" може змінити тренера, якщо результати команди не покращаться найближчим часом.
Українська спортсменка Ярослава Магучіх постала перед уболівальниками у незвичайному образі.
Читайте Новини.LIVE!