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Тренер Барселоны анонсировал серьезные изменения в игре команды

21 октября 2024 10:31
Станислав Костюк - Редактор
В Барселоне поделились планом на матчи с Баварией и Реалом
Ханс-Дитер Флик и Гави. Фото: Reuters/Albert Gea
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская "Барселона" продолжила лидировать в чемпионате Испании после убедительной победы над "Севильей". Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик рассказал о подготовке к матчам с "Баварией" и мадридским "Реалом".

Флик назвал фактор, который больше всего порадовал его в игре с "Севильей", сообщает Diario AS

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В матче 10 тура испанской Ла Лиги "Барселона" разгромила дома "Севилью" со счетом 5:1 благодаря дублям Роберта Левандовского и Пабло Торре, а также голу Педри. В этом поединке состоялось еще одно знаковое для болельщиков каталонской команды событие. Гави вышел на поле после того, как почти год восстанавливался от тяжелой травмы. 

Как "Барселона" готовится к матчам с "Баварией" и "Реалом" 

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик отметил, что для борьбы за чемпионский титул важны все поединки и победы в них. Немецкий специалист заявил, что не делит соперников на важных и всех остальных. 

Флик заверил болельщиков команды к тому, что игроки готовы к противостоянию с "Баварией" в Лиге чемпионов и с мадридским "Реалом" в Ла Лиге. Кадровая ситуация в "Барселоне" улучшается после того, как восстанавливаются после травм Ольмо, Фермин и другие футболисты. 

Гави
Гави на поле. Фото: Reuters/Albert Gea

Тренер особенно выделил Гави, который пропустил почти год из-за серьезной травмы. Флик заявил, что игра "Барселоны" улучшится благодаря футболистам, которые вернулись из лазарета. 

В среду, 23 октября, "Барселона" сыграет дома с "Баварией". В субботу, 26 октября, каталонцев ждет поединок с "Реалом" в Мадриде. 

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время. 

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