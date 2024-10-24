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В Барселоне иронически прокомментировали разгром Баварии

24 октября 2024 09:54
Станислав Костюк - Редактор
В Барселоне иронично прокомментировали разгром Баварии
Рафинья с игроками "Барселоны" празднует победу над "Баварией". Фото: Reuters/Bruna Casas
Станислав Костюк - Редактор

В третьем туре Лиги чемпионов каталонская "Барселона" прервала серию из шести поражений подряд от "Баварии" в Лиге чемпионов. Подопечные Ханса-Дитера Флика забили немецкой команде четыре гола.

Главным героем матча стал бразилец Рафинья, который забил три мяча в свой 100 игре за "Барселону", сообщает Barça Universal

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Рафинья оформил хет-трик в ворота "Баварии". Еще один гол забил Роберт Левандовский. Единственный мяч в составе немецкой команде записал на свой счет Харри Кейн. 

Как в "Барселоне" прокомментировали победу 

Бразильский легионер каталонской команды напомнил о неудачной серии матче "сине-гранатовых" против "Баварии". Рафинья заявил, что хоть и не был в команде, когда она проиграла немцам со счетом 2:8, но впитал философию клуба и мечтал отомстить чемпионам Германии за прошлые неудачи "Барселоны". 

Ханс-Дитер Флик
Тренеры Ханс-Дитер Флик и Венсан Компани. Фото: Reuters/Bruna Casas

Вингер каталонцев поблагодарил главного тренера и заявил, что подход Ханса-Дитера Флика к тренировкам и смелые идеи наставника помогают футболистам "Барселоны" улучшать собственную игру. Рафинья заявил, что команда готова творить историю в нынешнем сезоне. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Bruna Casas

Бразильский легионер "Барселоны" не задумывается о получении "Золотого мяча" и понимает, что ему еще надо много работать для того, чтобы получить шансы на награду. 

В сезоне 2024/2025 Рафинья сыграл за "Барселону" уже 13 поединков, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. 

Напомним, бывший футболист "Барселоны" Тьерри Анри назвал футболиста, который достоин получить "Золотой мяч". 

А полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков может сменить команду уже летом следующего года. 

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