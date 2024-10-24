Тимощук різко розкритикував рівень російського футболу

Анатолій Тимощук у Санкт-Петербурзі. Фото: Facebook

Колишній капітан збірної України продовжує жити у Санкт-Петербурзі та працює асистентом головного тренера місцевого "Зеніту". Наставник оцінив рівень конкуренції у РПЛ.

Тимощук визнав, що футбол у Росії деградує, повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Анатолій Тимощук вважає проблемою те, що збірна Росії не грає товариських матчів. Колишній капітан "синьо-жовтих" упевнений, що гравцям потрібні міжнародні турніри, особливо це стосується молодих футболістів. Інакше вони не можуть розвиватися.

Анатолій Тимощук на тренуванні. Фото: Facebook

Тимощук розкритикував РПЛ

Тренер "Зеніту" впевнений, що ніхто в чемпіонаті Росії не може скласти конкуренцію санкт-петербурзькій команді у боротьбі за золоті медалі. На початку цього сезону Тимощуку подобалося, як грав московський "Спартак". Проте столична команда деградувала і тепер посідає місце у середині турнірної таблиці.

Тимощук похвалив атмосферу на місцевих стадіонах. Йому подобається, що вболівальники постійно приходять на матчі та підтримують команди. Анатолій зазначив, що на це не впливає навіть заборона російських команд на виступ у Європі.

Нагадаємо, колишній півзахисник "Динамо" Віктор Циганков зацікавив клуби з Італії та Німеччини.

Ексфорвард "Арсеналу" та "Барселони" Тьєррі Анрі назвав свого фаворита на вручення "Золотого м'яча".

Майк Тайсон вважає, що Девід Бенавідес зможе провести всю боксерську кар'єру без жодної поразки.