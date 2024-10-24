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Тимощук высказался о состоянии российского футбола — что сказал тренер

24 октября 2024 13:55
Станислав Костюк - Редактор
Тимощук резко раскритиковал уровень российского футбола
Анатолий Тимощук в Санкт-Петербурге. Фото: Facebook
Станислав Костюк - Редактор

Бывший капитан сборной Украины продолжает жить в Санкт-Петербурге и работает ассистентом главного тренера местного "Зенита". Наставник оценил уровень конкуренции в РПЛ. 

Тимощук признал, что футбол в России деградирует, сообщают местные СМИ. 

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Анатолий Тимощук считает проблемой то, что сборная России не играет товарищеские матчи. Бывший капитан "сине-желтых" уверен, что игрокам нужны международные турниры, особенно это касается молодых футболистов. В противном случае они не могут развиваться. 

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук на тренировке. Фото: Facebook

Тимощук раскритиковал РПЛ

Тренер "Зенита" уверен, что никто в чемпионате России не может составить конкуренцию санкт-петербургской команде в борьбе за золотые медали. В начале нынешнего сезона Тимощуку нравилось, как играл московский "Спартак". Однако столичная команда деградировала и теперь занимает место в середине турнирной таблице. 

При этом Тимощук похвалил атмосферу на местных стадионах. Ему нравится, что болельщики постоянно приходят на матчи и поддерживают команды. Анатолий отметил, что на это не влияет даже запрет для российских команд на выступление в Европе. 

Напомним, бывший полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков заинтересовал клубы из Италии и Германии. 

Экс-форвард "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри назвал своего фаворита на вручение "Золотого мяча". 

Майк Тайсон считает, что Дэвид Бенавидес сумеет провести всю боксерскую карьеру без единого поражения. 

футбол Сборная России по футболу Сборная Украины по футболу спорт Анатолий Тимощук

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