Тимощук резко раскритиковал уровень российского футбола

Анатолий Тимощук в Санкт-Петербурге. Фото: Facebook

Бывший капитан сборной Украины продолжает жить в Санкт-Петербурге и работает ассистентом главного тренера местного "Зенита". Наставник оценил уровень конкуренции в РПЛ.

Тимощук признал, что футбол в России деградирует, сообщают местные СМИ.

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Анатолий Тимощук считает проблемой то, что сборная России не играет товарищеские матчи. Бывший капитан "сине-желтых" уверен, что игрокам нужны международные турниры, особенно это касается молодых футболистов. В противном случае они не могут развиваться.

Анатолий Тимощук на тренировке. Фото: Facebook

Тимощук раскритиковал РПЛ

Тренер "Зенита" уверен, что никто в чемпионате России не может составить конкуренцию санкт-петербургской команде в борьбе за золотые медали. В начале нынешнего сезона Тимощуку нравилось, как играл московский "Спартак". Однако столичная команда деградировала и теперь занимает место в середине турнирной таблице.

При этом Тимощук похвалил атмосферу на местных стадионах. Ему нравится, что болельщики постоянно приходят на матчи и поддерживают команды. Анатолий отметил, что на это не влияет даже запрет для российских команд на выступление в Европе.

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