Маттеус обвинил Нойера в поражении Баварии от Барселоны

Джамал Масиала борется за мяч с Марком Касадо. Фото: Reuters/Albert Gea

Мюнхенская "Баварии" проиграла каталонской "Барселоне" с разгромным счетом 1:4 в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов. Игроки немецкой команды считают поражение незаслуженным.

Бывший капитан "Баварии" Лотар Маттеус объяснил, кто виноват в фиаско команды, сообщает Bild.

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Бывший защитник "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус обвинил капитана немецкой команды Мануэля Нойера в крупном поражении в рамках матча Лиги чемпионов. Эксперт заявил, что лучшие годы голкипера в футболе остались позади, и теперь место в воротах является слабым местом мюнхенцев.

Мануэль Нойер во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Критика в адрес Нойера

Лотар Маттеус напомнил, что еще семь лет назад Мануэль Нойер входил в тройку лучших голкиперов мира. Однако сейчас 38-летний футболист, по словам эксперта, у ветерана ухудшилась реакция, он больше не может предугадывать ход развития событий у своих ворот.

"Раньше Нойер видел все на 360 градусов, мог начинать атаки первым пасом. А сейчас Мануэль перестал быть оплотом обороны. В Германии подсчитали, что он отражает только 40% ударов. Это не показатель европейского гранда", — заявил Маттеус.

Эксперт привел в пример второй гол "Барселоны", когда Нойер долго не мог решить, что ему делать. Голкипер не успел выйти на перехват игроку и пропустил мяч.

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