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Самая привлекательная хоккеистка мира опубликовала новые пикантные фото

24 октября 2024 07:27
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Микела Демайтер снова шокирует новыми горячими фото в откровенном образе
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Канаде живет наиболее привлекательная хоккеистка мира. Эта девушка могла бы даже бороться за титул "Мисс спорта", если бы такая награда существовала.

Микела Демайтер является одной из самых популярных спортсменок в мире, но достигла она этого не из-за результатов в хоккее, сообщил портал Новини.LIVE.

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В соцсетях у Демайтера много миллионов фолловеров. Девушка могла бы хорошо жить только на рекламе. Однако огромную часть ее бюджета составляет портал OnlyFans, где Микела выкладывает очень откровенные фото.

Микэлла Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Самая красивая хоккеистка в мире

Канадская 24-летняя хоккеистка в Instagram не публикует таких снимков как OnlyFans, но они тоже очень пикантны. При этом, судя по количеству "лайков", они очень сильно заходят публике.

В новом образе Микейла показала себя в короткой мини-юбке и пикантном топе без бюстгальтера. Этот образ позволил девушке продемонстрировать всем свои аппетитные формы, которыми она обольщает мужчин.

Микэлла Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Микэлла Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/
Микэлла Демайтер
Микела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Отметим, что Демайтер ранее выступала в Онтарио за команду Bluewater Hawks на позиции вратаря, но после получения сумасшедшей популярности в соцсетях она завершила профессиональную спортивную карьеру.

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