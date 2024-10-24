Микела Демайтер снова шокирует новыми горячими фото в откровенном образе

Самая привлекательная хоккеистка мира опубликовала новые пикантные фото
В Канаде живет наиболее привлекательная хоккеистка мира. Эта девушка могла бы даже бороться за титул "Мисс спорта", если бы такая награда существовала.
Микела Демайтер является одной из самых популярных спортсменок в мире, но достигла она этого не из-за результатов в хоккее, сообщил портал Новини.LIVE.
В соцсетях у Демайтера много миллионов фолловеров. Девушка могла бы хорошо жить только на рекламе. Однако огромную часть ее бюджета составляет портал OnlyFans, где Микела выкладывает очень откровенные фото.
Самая красивая хоккеистка в мире
Канадская 24-летняя хоккеистка в Instagram не публикует таких снимков как OnlyFans, но они тоже очень пикантны. При этом, судя по количеству "лайков", они очень сильно заходят публике.
В новом образе Микейла показала себя в короткой мини-юбке и пикантном топе без бюстгальтера. Этот образ позволил девушке продемонстрировать всем свои аппетитные формы, которыми она обольщает мужчин.
Отметим, что Демайтер ранее выступала в Онтарио за команду Bluewater Hawks на позиции вратаря, но после получения сумасшедшей популярности в соцсетях она завершила профессиональную спортивную карьеру.
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