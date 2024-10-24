Мікела Демайтер знову шокує новими гарячими фото у відвертому образі

Найпривабливіша хокеїстка світу опублікувала нові пікантні фото
В Канаді мешкає найбільш приваблива хокеїстка світу. Ця дівчина могла б навіть поборотися за титул "Міс спорту", якщо би така нагорода існувала.
Мікела Демайтер наразі є однією з найпопулярніших спортсменок у світі, але досягла вона цього не через результати в хокеї, повідомив портал Новини.LIVE.
В соцмережах у Демайтер багато мільйонів фоловерів. Дівчина могла б добре жити лише на рекламі. Однак, величезну частину її бюджету становить портал OnlyFans, де Мікела викладає дуже відверті фото.
Найкрасивіша хокеїстка в світі
Канадська 24-річна хокеїстка в Instagram не публікує таких знімків як на OnlyFans, але вони теж дуже пікантні. При цьому, судячи з кількості "лайків", вони дуже сильно заходять публіці.
У новому образі Мікейла показала себе у короткій міні-спідниці та пікантному топі без бюстгальтера. Цей образ дозволив дівчині показати всім свої апетитні принади, якими вона зваблює чоловіків.
Зазначимо, що Демайтер раніше виступала в Онтаріо за команду Bluewater Hawks на позиції воротаря, але після отримання шаленої популярності в соцмережах вона завершила професійну спортивну кар’єру.
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