Мікела Демайтер знову шокує новими гарячими фото у відвертому образі

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

В Канаді мешкає найбільш приваблива хокеїстка світу. Ця дівчина могла б навіть поборотися за титул "Міс спорту", якщо би така нагорода існувала.

Мікела Демайтер наразі є однією з найпопулярніших спортсменок у світі, але досягла вона цього не через результати в хокеї, повідомив портал Новини.LIVE.

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В соцмережах у Демайтер багато мільйонів фоловерів. Дівчина могла б добре жити лише на рекламі. Однак, величезну частину її бюджету становить портал OnlyFans, де Мікела викладає дуже відверті фото.

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Найкрасивіша хокеїстка в світі

Канадська 24-річна хокеїстка в Instagram не публікує таких знімків як на OnlyFans, але вони теж дуже пікантні. При цьому, судячи з кількості "лайків", вони дуже сильно заходять публіці.

У новому образі Мікейла показала себе у короткій міні-спідниці та пікантному топі без бюстгальтера. Цей образ дозволив дівчині показати всім свої апетитні принади, якими вона зваблює чоловіків.

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Мікела Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter/

Зазначимо, що Демайтер раніше виступала в Онтаріо за команду Bluewater Hawks на позиції воротаря, але після отримання шаленої популярності в соцмережах вона завершила професійну спортивну кар’єру.

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