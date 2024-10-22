Нереальна красуня стала нареченою гравця Динамо — фото дівчини

Як виглядає красуня, яка вкрала серце Вівчаренка — фото
Лівий захисник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко вирішив зв'язати себе узами шлюбу. Тому зробив пропозицію своїй дівчині Альяні Шекерлі.
Майбутня дружина Вівчаренка не просто красуня, але ще й кримська татарка, про що каже її східна зовнішність, передає портал Новини.LIVE.
Альяна, на відміну від багатьох інших дружин футболістів, поводиться скромно в плані пікантних фото в соцмережах. Можливо, тому вона має всього 1835 фоловерів.
Нереальна красуня стане дружиною гравця "Динамо"
Майбутня дружина 22-річного Вівчаренка народилася у Криму, де прожила до 2021 року, а потім переїхала до Києва. У соцмережах дівчини її публікації розпочинаються з періоду життя у Києві.
Наречена пам'ятає своє коріння і тому вшановує день пам'яті жертв геноциду кримських татар радянським режимом.
Цього сезону Вівчаренко зіграв у складі "Динамо" вісім матчів, де зробив одну результативну передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,5 млн євро.
Нагадаємо, раніше легенди київського "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв вперше зустрілися після скандалу та помирилися.
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