Нереальна красуня стала нареченою гравця Динамо — фото дівчини

Альяна Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Лівий захисник київського "Динамо" та молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко вирішив зв'язати себе узами шлюбу. Тому зробив пропозицію своїй дівчині Альяні Шекерлі.

Майбутня дружина Вівчаренка не просто красуня, але ще й кримська татарка, про що каже її східна зовнішність, передає портал Новини.LIVE.

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Альяна, на відміну від багатьох інших дружин футболістів, поводиться скромно в плані пікантних фото в соцмережах. Можливо, тому вона має всього 1835 фоловерів.

Костянтин Вівчаренко та Альяна Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Нереальна красуня стане дружиною гравця "Динамо"

Майбутня дружина 22-річного Вівчаренка народилася у Криму, де прожила до 2021 року, а потім переїхала до Києва. У соцмережах дівчини її публікації розпочинаються з періоду життя у Києві.

Наречена пам'ятає своє коріння і тому вшановує день пам'яті жертв геноциду кримських татар радянським режимом.

Альяна Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Альяна Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Альяна Шекерлі. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Цього сезону Вівчаренко зіграв у складі "Динамо" вісім матчів, де зробив одну результативну передачу. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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